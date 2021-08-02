長者將可接種第2劑疫苗 北市籲授權各地方處理

台北市75歲以上及65歲以上長者分別自6月15日及7月2日起接種COVID-19疫苗，市府今天指出，9月底前有超過41萬名長者可接種第2劑疫苗，呼籲中央授權各地自行處理。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，市長柯文哲指出，85歲以上長者從6月15日開始接種疫苗，即將在8月24日可以接種第2劑，不過中央至今仍未提出具體方案，讓長者很焦慮。

若以與第1劑間隔10週來計算，北市府估計，從8月24日到9月2日將有14萬7661名75歲以上長者可接種第2劑AZ疫苗、9月10日到9月23日有26萬5090名65歲以上長者可接種第2劑莫德納疫苗。

柯文哲向中央建議，長者第2劑疫苗就讓每個縣市回歸原始做法，例如北市就是透過網路預約系統或打電話到區公所去預約，第1劑怎麼打，第2劑就怎麼打。

台北市副市長蔡炳坤進一步表示，市府已經把長者第2劑預定接種的時間排定，且經過第1劑的施打，已掌握長者的名單與電話，甚至可以協助長者排定時間與地點，直接通知何時到何地接種就好。

媒體詢問，疫苗量能是否充足，蔡炳坤說，台灣在接種疫苗策略上陷入瞻前顧後的困境，不僅第1劑疫苗還無法讓所有人都接種，第2劑疫苗更是不足，只能請中央盡快讓採購的疫苗到貨，以解決這個燃眉之急。

此外，柯文哲對於首4批高端疫苗已完成檢驗並核發封緘證明書表示，他一直在研究中央公布的時程圖，高端疫苗非臨床試驗還沒做完就開始做臨床實驗；臨床實驗還沒做完、還沒拿到緊急使用授權（EUA）就開始量產，「我都氣到不想講話了」。

柯文哲說，EUA的意思是在緊急狀況可以使用，而緊急狀況則是疫情嚴重且沒有疫苗，就好像是備用糧食，現在疫情要開始趨緩了，人民會自己做選擇。