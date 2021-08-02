因應疫情警戒降級 北市社宅工地全面快篩
因應疫情警戒降為2級，台北市都發局今天表示，由於營建市場缺工、缺料，為讓各社宅工地如期、如質完成，工地人員於9日前進入工地前應加強自主快篩，相關費用由都發局支應。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，全國疫情警戒7月27日到8月9日降為2級。
都發局今天發布新聞稿表示，國內營建市場受大環境缺工、缺料影響，工程進度備受考驗，近期受疫情影響，出工數更明顯減少。
考量工地特性，工人流動性及重疊性均較高，都發局指出，為讓北市各社宅工地能如期、如質完成，防疫措施再升級，已請各工地人員在7月27日到8月9日的2級警戒期間內，相關人員進入工地前都應加強自主快篩。
同時，自主快篩所需費用也由都發局支應，以增加人員進場施作意願。
都發局表示，目前北市28個社會住宅施工中工地，除落實定期消毒外，也要求管制人員出入、全程戴口罩、落實實聯制、量測體溫、個人酒精消毒、工區周邊環境消毒，以及避免人員群聚接觸等管制措施，盼能建構安全健康的工作環境。
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