侯友宜視察通學廊道改善 新埔國中旁人行道拓寬兩倍多

新北市長侯友宜今日前往板橋新埔國中視察「通學廊道安全改善計畫」，他表示該計畫除將人行道拓寬，也將高架電桿及變電箱移置，使校園周遭環境更舒適，學童們能更安全安心的上學，目前已完成32所改善，未來要朝改善50所學校的目標邁進。

新北市政府自108年開始推動「通學廊道安全改善計畫」，落實人本環境，提供民眾友善安全的人行環境及維護學童上下學安全，目前已完成32所學校週邊環境改善，預計今年還要再完成6所學校改善。侯友宜於今日上午前往板橋新埔國中視察。

侯友宜指出，為讓學童們有安全安心的環境上學，市府一直在推動相關計畫，除把通學廊道周遭人行道拓寬外，更重要是將高架電桿及變電箱移置，並採取透水鋪面永續環境工法，讓環境變得更好，道路標誌標線也更清楚、更現代化，同時改變周遭圍牆以融入校園意象，讓學童們有安全、安心又快樂的上學路，市府未來會以改善50所學校為目標全力以赴。

工務局補充，為因應極端氣候下暴雨頻率增加，人行道透水鋪面採用有別於一般透水工法，在人行道下方放置管式紙模，避免發生透水鋪面孔隙過小，容易造成堵塞等情形，可使透水效果更好，也減少日後維護成本。其它改善工程還包括設置符合規範無障礙通行道，行人與行車空間分離，打造寬闊人行空間等，使校園附近空間更為舒適安全。

負責執行通學廊道政策的養工處指出，新埔國中位於板橋新埔生活圈，附近住宅區、商家林立，通勤及通學人潮使用校園圍牆旁之人行道非常頻繁，而校門口新海路人行道卻受到路樹及高架變電箱阻礙，造成師生行走不順也影響市容觀瞻。市府引用「公有土地活化」觀念，協調學校、台電整併6處電力設施，將電箱遷移至學校圍牆內，讓學校正門前人行環境順暢許多，總計改善人行道430公尺，纜線下地860公尺，工程總經费3136萬，工程為今年2月開工、7月初完工。