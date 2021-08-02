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侯友宜視察通學廊道改善 新埔國中旁人行道拓寬兩倍多

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
板橋新埔國中公托及公幼大門彩繪成「萬花世界」，使校園週邊環境生色許多。圖／新北市工務局提供
板橋新埔國中公托及公幼大門彩繪成「萬花世界」，使校園週邊環境生色許多。圖／新北市工務局提供

新北市長侯友宜今日前往板橋新埔國中視察「通學廊道安全改善計畫」，他表示該計畫除將人行道拓寬，也將高架電桿及變電箱移置，使校園周遭環境更舒適，學童們能更安全安心的上學，目前已完成32所改善，未來要朝改善50所學校的目標邁進。

新北市政府自108年開始推動「通學廊道安全改善計畫」，落實人本環境，提供民眾友善安全的人行環境及維護學童上下學安全，目前已完成32所學校週邊環境改善，預計今年還要再完成6所學校改善。侯友宜於今日上午前往板橋新埔國中視察。

侯友宜指出，為讓學童們有安全安心的環境上學，市府一直在推動相關計畫，除把通學廊道周遭人行道拓寬外，更重要是將高架電桿及變電箱移置，並採取透水鋪面永續環境工法，讓環境變得更好，道路標誌標線也更清楚、更現代化，同時改變周遭圍牆以融入校園意象，讓學童們有安全、安心又快樂的上學路，市府未來會以改善50所學校為目標全力以赴。

工務局補充，為因應極端氣候下暴雨頻率增加，人行道透水鋪面採用有別於一般透水工法，在人行道下方放置管式紙模，避免發生透水鋪面孔隙過小，容易造成堵塞等情形，可使透水效果更好，也減少日後維護成本。其它改善工程還包括設置符合規範無障礙通行道，行人與行車空間分離，打造寬闊人行空間等，使校園附近空間更為舒適安全。

負責執行通學廊道政策的養工處指出，新埔國中位於板橋新埔生活圈，附近住宅區、商家林立，通勤及通學人潮使用校園圍牆旁之人行道非常頻繁，而校門口新海路人行道卻受到路樹及高架變電箱阻礙，造成師生行走不順也影響市容觀瞻。市府引用「公有土地活化」觀念，協調學校、台電整併6處電力設施，將電箱遷移至學校圍牆內，讓學校正門前人行環境順暢許多，總計改善人行道430公尺，纜線下地860公尺，工程總經费3136萬，工程為今年2月開工、7月初完工。

養工處也提到，新埔國中周遭環境最大改變是英士路一側，因圍牆退縮使人行道由原淨空最小0.62公尺拓寬至1.52公尺，並一併改善學校大門，學校師生還發揮創意，以巨型鉛筆當裝飾柱，象徵「大筆如椽」，期許學生有豐富的文采內涵；而公托及公幼大門彩繪成「萬花世界」，比喻知識力量開創無限領域；變電箱防護門則畫上「強棒出擊」，希望學生能夠術德兼備、渴望學習，塑造活潑的特色地標。

新北市長侯友宜視察板橋新埔國中通學廊改道工程，兩位學生分別以中英文雙語介紹學校，並感謝施工單位養工處讓校園週邊環境更友善。圖／新北市工務局提供
新北市長侯友宜視察板橋新埔國中通學廊改道工程，兩位學生分別以中英文雙語介紹學校，並感謝施工單位養工處讓校園週邊環境更友善。圖／新北市工務局提供
新北市政府在推動板橋新埔國中通學廊道改善工程時，養工處和師生發揮創意，在圍牆欄杆以巨型鉛筆當裝飾柱，象徵「大筆如椽」，期許學生有豐富的文采內涵。圖／新北市工務局提供
新北市政府在推動板橋新埔國中通學廊道改善工程時，養工處和師生發揮創意，在圍牆欄杆以巨型鉛筆當裝飾柱，象徵「大筆如椽」，期許學生有豐富的文采內涵。圖／新北市工務局提供
新北市長侯友宜今日視察板橋區新埔國中周遭人行及通學環境改善工程。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜今日視察板橋區新埔國中周遭人行及通學環境改善工程。圖／新北市新聞局提供
板橋新埔國中通學廊道改善工程，在人行下方放置管式紙模，以免發生透水鋪面孔隙過小，容易造成堵塞等情形，堪稱透水鋪面升級版工法，使人行道透水效果更好，並減少日後維護成本。圖／新北市工務局提供
板橋新埔國中通學廊道改善工程，在人行下方放置管式紙模，以免發生透水鋪面孔隙過小，容易造成堵塞等情形，堪稱透水鋪面升級版工法，使人行道透水效果更好，並減少日後維護成本。圖／新北市工務局提供

人行道 侯友宜

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