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永和「仙草林」業績腰斬 仍挺防疫送出3000份沁涼茶凍

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
許秀欽(中)帶著200份仙草茶、200份仙草凍到耕莘醫院，希望讓醫護人員消暑一下。圖／盧燕山提供
許秀欽(中)帶著200份仙草茶、200份仙草凍到耕莘醫院，希望讓醫護人員消暑一下。圖／盧燕山提供

疫情影響，許多小吃店、餐飲業者都受到衝擊，像新北市永和35年仙草凍老店「仙草林」業績就直接腰斬，不過老闆林淼輝、老闆娘許秀卿認為在防疫最前線作戰的人員比他們還要辛苦，近期在永和民生里長盧燕山協助下，帶著親手做的的仙草汁、仙草凍到前線發放，至少送出2、3千份。

許秀欽說，在近期看到各行各業的倒閉潮，發現在疫情下大家都很辛苦，覺得自己應該還能再多做一點事情，決定拉著老公、兒子在每天清晨4點起床，一起煮仙草，做成沁涼的仙草茶與仙草凍，送至警察局、接種站、PCR篩檢站、醫院、清潔隊等。

許秀卿與林淼輝近日帶了200碗仙草凍、200杯仙草茶到耕莘醫院，希望鼓勵這2、3個月來最辛苦的醫護人員：耕莘醫院院長鄒繼群也特別頒發感謝狀，表示道謝之意，希望這些心意能讓醫護更有精神，面對難關。

許秀卿表示，取之於社會，便應用之於社會，在疫情之下，前線人員才是最辛苦的，希望在盧燕山協助之下，發送飲品給各機關人員，讓他們在消暑一下，也藉此給他們加油、打氣。

許秀卿指出，雖然沒有大筆資金能一次性捐款，但他們每一兩周就會帶著上百杯的補給品到各地發放給醫護人員，希望能盡一點微薄之力，讓醫護人員獲得更多能量。

盧燕山表示，非常感謝六合市場內的仙草林老闆、老闆娘載著愛心滿滿的仙草凍給各單位的醫生、醫護人員、工作人員與警察、義警人員等，收到仙草茶的前線人員都相當開心，希望大家一起加油，度過這次難關。

「仙草林」老闆娘許秀欽(右二)在永和民生里長盧燕山(右一)帶領下，捐出上百份仙草產品給疫苗接種站人員。圖／盧燕山提供
「仙草林」老闆娘許秀欽(右二)在永和民生里長盧燕山(右一)帶領下，捐出上百份仙草產品給疫苗接種站人員。圖／盧燕山提供

醫護人員 疫情

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