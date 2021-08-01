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假日出遊民眾變多！新北金山鴨肉店出現人龍 依標線隔開距離
新北市金山老街今天來了不少遊客，知名的金山鴨肉出現排隊人龍。金山區長廖武輝說，已要求業者拉開排隊民眾的間距，輔導落實防疫規定，並請遊客配合，維護自身和他人安全。
「新北市景點人潮儀表板」資訊顯示，金山老街在下午3點多人潮容留量達30%，呈現黃色警戒「不建議再前往」，到傍晚6點才解除。
廖武輝說，今日天氣涼爽，又不像昨日常下雨，到金山逛金包里老街人潮比較多，但近午時還未達到市府人潮儀表板管制標準。老街知名的鴨肉店提供鴨肉外帶服務，有不少排隊等待購買。
廖武輝說，日前已向鴨肉店等店家宣導各項防疫措施，鴨肉店外也要畫標線供排隊民眾依序前進，店家也應自行勸導民眾保持間距。金山區公所人員和金山分局警員今天編組在老街巡查，宣導民眾遵守防疫規定。
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