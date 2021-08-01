樹林保安街市場未落實防疫 侯友宜強調不因降級而鬆懈

國內疫情趨緩並降級，新北市長侯友宜表示，仍發現樹林區保安街16巷、20巷市場沒有落實防疫情形，將持續稽查，若8月3日複查沒通過將勒令停業，呼籲市民在降級之際仍不能對防疫鬆懈，市府也將持續關注市場防疫情況。

侯友宜指出，最近在樹林區保安街16巷、20巷市場發現有幾項防疫沒有落實，市府除開勸導單以外，也持續的稽查，會於8月3日複查，如果沒有通過、沒有落實防疫措施，就會要求停業，所以市場一定要將管制做到位，市府對此決不鬆懈。

侯友宜強調，他要求各市場對戴口罩、量體溫、實聯制、分流及人車管控一定要做好，現在雖然降為二級警戒，但請市民千萬不能放鬆。