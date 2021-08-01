加速接種完成率 北市協調21家醫院開設特別門診

中央今指出，前三類對象及孕婦接種第一劑後滿28天者，可於8月3中午前至COVID-19疫苗預約平台進行意願登記，北市衛生局指出，為加速民眾第二劑接種完成率，已另協調21家醫院開設新冠疫苗接種特別門診，其中18家提供AZ疫苗接種、16家提供前三類及孕婦接種第一及二劑默德納疫苗。

21家開設疫苗特別門診醫院包含松山區台安醫院、博仁綜合醫院、台北長庚醫院、三總醫院松山分院；大安區宏恩綜合醫院、秀傳醫院、國泰醫院、北市聯醫仁愛院區；中山及中正區的馬偕醫院、台大醫院、北市聯醫和平院區；萬華區萬華醫院、台大北護分院；文山區、南港區、內湖區的萬芳醫院、北市聯醫忠孝院區、三軍總醫院；北投區台北榮民總醫院、和信治癌中心醫院。

其中僅提供孕婦「接種第一劑」的醫院為台安醫院；僅提供孕婦「接種第二劑」醫院為三軍總醫院松山分院、北市聯醫仁愛院區、台大北護分院。

衛生局統計，截至今年7月30日止，北市已接種新冠疫苗人數（包含AZ和莫德納）高達萬7744人，疫苗喊蓋率為43.5％，為六都第一；北市前三類對象分別有20萬1977人完成第一劑、5萬8482人完成第二劑接種；孕婦部分則有8082人已接種第一劑莫德納，其中2556人已經接種第二劑。

第一類醫師人員部分，總計有13萬8831人完成第一劑接種，但僅8萬9300人完成第二劑，為提升醫護人員防疫例，將會要求醫療院所盤點並安排院內員工完成第二劑疫苗接種。衛生局提醒，民眾前往接種第二劑時，需攜帶健保卡及疫苗卡，若疫苗卡遺失，可返回第一劑接主醫療院所申請補發，再完成第二季接種。

台北市副市長蔡炳坤昨日指出，北市8月底將面臨長者第二劑疫苗不夠問題，衛生局今回應，目前北市均依照中央配分疫苗數量進行接種，目前仍持續施打中，未來也會持續跟中央討論、研擬第二劑接種策略。