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里長帶里民打疫苗惹議 新北：是協助中央解決數位落差

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示，新北一定會解決疫苗問題，請長輩們不用擔心。圖／新北市新聞局提供
侯友宜表示，新北一定會解決疫苗問題，請長輩們不用擔心。圖／新北市新聞局提供

新北市日前爆出有里長帶里民到醫院施打疫苗，引發爭議。新北市長侯友宜表示，新北在打疫苗是採取預約、民政系統雙軌並行，會讓65歲以上長者都打得到疫苗。新北市副市長劉和然則說，中央預約系統有數位落差情形，部分弱勢族群不會登記唐鳳系統，地方政府是勇於承擔，若他不協助處理，中央才應該要擔心。

依中央規定，民眾須收到簡訊通知才能去施打疫苗，但新北市近期出現有里長在里內廣播，帶里民到醫院打疫苗的情形，遭到批評，不過有人表示，因為不會用唐鳳系統，才跟著里長去打疫苗，另外也有民眾反應，是預約登記第2劑疫苗被取消，才跟著跑去醫院施打，出現中央、地方不同調的情形。

侯友宜指出，還是要請民眾安心，新北市一定會耐心、愛心、細心處理疫苗問題，他們會採取雙軌並行，除了中央預約系統外，最重要的是區公所、里長的行政協助，他們會做到好，求穩、求好、求安心，長輩們都可以放心等待疫苗接種。

劉和然表示，新北市65歲以上長輩已經打了49萬左右的疫苗，其中包括第一階段打AZ為主的14.4萬名75歲以上長者及第二階段以莫德納為主的34.2萬名65歲至74歲長者。

劉和然說，其實從南到北都有數位落差的問題，地方是看到問題，勇於承擔，來協助施打疫苗，中央應該要很開心才對，地方政府施打過很多疫苗，知道不只數位落差，還有弱勢族群及獨居長輩等問題，若地方都不管這些事件，中央才應該要擔心。中央做法是利用唐鳳系統讓民眾登記意願，收取簡訊，但如果弱勢長者不會做該怎麼辦?

劉和然表示，中央也有發新聞稿，表示還沒詳細討論數位落差問題，但很多長者已經等不及了，所以侯友宜表達得很清楚，不管中央要怎麼處理，新北會把這些責任扛下來，請市民朋友百分百安心。

新冠疫苗 侯友宜 劉和然

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