新北打通土城中央路2段21巷瓶頸 通行兩幹道間免繞路

新北土城中央路二段21巷在今日打通，市民可透過該巷直通學府路二段，免去繞路之苦。另外，該路段80巷11弄之閒置土地長期荒廢，近期也開闢機車停車格，改善周邊機車停放環境。

土城中央路二段21巷原為袋底路，距離土城另一主幹道學府路二段僅有咫尺之遙，附近許多民眾要前往都得繞遠路才能到達，許多外地車輛進入後更是難以迴轉出來，居民長期以來用路都不方便。

新工處表示，該路段確實出入不方便，又是數個大型集合住宅的主要聯外道路，在考量有打通之必要性和急迫性下於今年3月底動工，並在今日正式完工通車，民眾即刻起就可透過21巷直達學府路二段。

新工處指出，「中央路21巷瓶頸道路打通工程」的用地徵收及工程經費共約6670萬，新闢路段寬度8米，長度120米，通車後不但能提升當地交通便利性，未來在消防救災動線上也將更順暢，提升周邊生活機能。

新北市議員林金結表示，該路段巷尾距離學府路僅有短短110米的距離，但卻讓在地居民苦不堪言，在經里長多次造訪李姓地主家族，並由他向市政府爭取徵收及建造經費後，才終結無尾巷的歷史，這過程努力了3年多。

林金結還說，現在不只將中央路與學府路連通，路面更設計行人專用道，促進行車安全，連帶周圍員林里、明德里、長風里、日和里、員福里以及全土城的居民都受惠。

除道路改善外，市府近來也推動活化閒置土地，工務局指出，土城區中央路二段80巷11弄內原有100餘平方公尺的私有閒置土地，雜草叢生且長期遭人亂丟垃圾，養工處逐年透過容積移轉方式取得土地所有權後，考量地方需求，將該地開闢機車停車格，改善該地區機車停放的環境，施工經費約42萬。