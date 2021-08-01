快訊

【8/1確診地圖】本土+12例、2境外、增2死 新北市6例最多

北市公布1確診者 松山、大安、信義3區商旅都有其足跡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北打通土城中央路2段21巷瓶頸 通行兩幹道間免繞路

聯合報 / 記者李成蔭張哲郢／新北即時報導
新北養工處考量地方需求，將中央路二段80巷11弄閒置土地開闢機車停車格，改善該地區機車停放的環境。圖／新北市工務局提供
新北養工處考量地方需求，將中央路二段80巷11弄閒置土地開闢機車停車格，改善該地區機車停放的環境。圖／新北市工務局提供

新北土城中央路二段21巷在今日打通，市民可透過該巷直通學府路二段，免去繞路之苦。另外，該路段80巷11弄之閒置土地長期荒廢，近期也開闢機車停車格，改善周邊機車停放環境。

土城中央路二段21巷原為袋底路，距離土城另一主幹道學府路二段僅有咫尺之遙，附近許多民眾要前往都得繞遠路才能到達，許多外地車輛進入後更是難以迴轉出來，居民長期以來用路都不方便。

新工處表示，該路段確實出入不方便，又是數個大型集合住宅的主要聯外道路，在考量有打通之必要性和急迫性下於今年3月底動工，並在今日正式完工通車，民眾即刻起就可透過21巷直達學府路二段。

新工處指出，「中央路21巷瓶頸道路打通工程」的用地徵收及工程經費共約6670萬，新闢路段寬度8米，長度120米，通車後不但能提升當地交通便利性，未來在消防救災動線上也將更順暢，提升周邊生活機能。

新北市議員林金結表示，該路段巷尾距離學府路僅有短短110米的距離，但卻讓在地居民苦不堪言，在經里長多次造訪李姓地主家族，並由他向市政府爭取徵收及建造經費後，才終結無尾巷的歷史，這過程努力了3年多。

林金結還說，現在不只將中央路與學府路連通，路面更設計行人專用道，促進行車安全，連帶周圍員林里、明德里、長風里、日和里、員福里以及全土城的居民都受惠。

除道路改善外，市府近來也推動活化閒置土地，工務局指出，土城區中央路二段80巷11弄內原有100餘平方公尺的私有閒置土地，雜草叢生且長期遭人亂丟垃圾，養工處逐年透過容積移轉方式取得土地所有權後，考量地方需求，將該地開闢機車停車格，改善該地區機車停放的環境，施工經費約42萬。

養工處表示，在土城區員福里辦公處、土城區公所、板橋地政事務所及新北市養工處等單位共同合作下，這次工程保留原生樹木，讓市民又多一處停車空間，不但提高土地使用價值，也創造出市民優質居住環境。

土城區中央路二段80巷11弄內原有100餘平方公尺的私有閒置土地，雜草叢生且長期遭人亂丟垃圾。圖／新北市工務局提供
土城區中央路二段80巷11弄內原有100餘平方公尺的私有閒置土地，雜草叢生且長期遭人亂丟垃圾。圖／新北市工務局提供
土城中央路二段21巷原為袋底路，距離土城另一主幹道學府路二段僅有咫尺之遙。圖／新北市工務局提供
土城中央路二段21巷原為袋底路，距離土城另一主幹道學府路二段僅有咫尺之遙。圖／新北市工務局提供
中央路二段21巷路面有設計行人專用道，促進行車安全。圖／新北市工務局提供
中央路二段21巷路面有設計行人專用道，促進行車安全。圖／新北市工務局提供
「中央路21巷瓶頸道路打通工程」今日正式完工通車，民眾即刻起就可透過21巷直達學府路二段。圖／新北市工務局提供
「中央路21巷瓶頸道路打通工程」今日正式完工通車，民眾即刻起就可透過21巷直達學府路二段。圖／新北市工務局提供

林金結 員林

延伸閱讀

學網頁、裝潢也能是台灣之光！ 技職奧運新北獲1金1銀

新北接班人／後侯友宜的新北 劉和然接棒?

新北接班人／侯友宜障礙 綠營以戰養戰

免預約疫苗為選民服務？ 新北議員反嗆區公所沒造冊

相關新聞

新北打通土城中央路2段21巷瓶頸 通行兩幹道間免繞路

新北土城中央路二段21巷在今日打通，市民可透過該巷直通學府路二段，免去繞路之苦。另外，該路段80巷11弄之閒置土地長期荒...

兒童新樂園解封首日 遊客：等待時間久 玩到抓狂

三級警戒逾2個月，今天是貓空纜車、兒童新樂園、小巨蛋冰上樂園、台北市立兒童樂園降至二級警戒後「有條件開放」，遊客難掩興奮...

福和客運今起停駛 基隆─新店1551線國光發車無縫接軌

福和客運今天起「停駛營運」，國光客運代駛基隆往來新北新店的1551線，清晨5點從國光客運基隆站發出首班車，無縫接軌。國光...

三峽白雞停車場滿滿車輛 人人搶拜關聖帝君

自上月13日開放微解封後，新北市已開放部分步道，今天新北三峽白雞停車場出現首度人潮儀表板達到容留量5成臨界值，已實施人車...

議員轟線上奠儀限悠遊付為刷業績？ 北市：多元管道

為了推動網路公祭，台北市長柯文哲日前同意動支第二預備金共470萬元，擴增網路公祭系統至第二殯儀館所有禮廳，並預計增加「線...

台北市立動物園開放預約入園 每日上限3600人

台北市立動物園上午自三級警戒封園77天後重開放，提供先前線上預約的民眾入園參觀，每日入園上限3600人，分上、下午時段各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。