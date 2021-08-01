北市失能長者逾5400名 8月16日前可申請到宅接種

台北市衛生局針對約5400名失能長者推出到宅接種服務，衛生局表示，因疫苗廠牌喜好等問題，目前僅543人完成接種，提醒有意願的長者家屬，在8月16日前申請施打。

針對在家臥床無法外出、長照2.0服務失能等級屬於7或8級的75歲以上失能長者，北市衛生局與台北市醫師公會合作，自6月15日開始提供COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗到宅接種服務，估計有5420名長輩符合資格。

衛生局表示，截至7月29日，累計3588人申請到宅接種，最終符合資格且可施打人數為543人，皆已完成接種。

衛生局簡任技正王素琴說明，人數之所以不多，是因為台灣剛開始施打AZ疫苗時，出現一些嚴重不良反應事件，而衛生局在替長者安排施打日期前會先打電話給家屬說明並確認意願，此時便有許多家屬打退堂鼓。

除此之外，王素琴表示，還有家屬會因為疫苗廠牌喜好問題而取消登記，剩下一部分則是申請施打者身體不適或醫師到場後評估不適合施打而取消。

王素琴指出，雖然最終施打人數並不多，不過因為這群長者平時都待在家裡面，不太會出門與外界接觸，也不像機構的長者是由相對不固定人員照顧，所以只要家屬做好防護措施，染疫風險並不高，不會勉強一定要施打。

另一方面，王素琴指出，因疫苗開封後有效期問題，很感謝台北市醫師公會及13家基層診所的醫師們，犧牲週末、假期時間，在抽完針劑後分頭替長者接種，不讓浪費任何一劑疫苗。

衛生局提醒，因登記意願後仍須時間媒合醫事人員到宅接種，請符合資格且有意願的長者家屬，在8月16日前，於上班時間撥打長照專線1966申請施打。