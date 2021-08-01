福和客運今起停駛 基隆─新店1551線國光發車無縫接軌

福和客運今天起「停駛營運」，國光客運代駛基隆往來新北新店的1551線，清晨5點從國光客運基隆站發出首班車，無縫接軌。國光客運表示，代駛期間將按照原班表經營載客，雙向對開共70班次。

福和客運7月1日發出公告，指因疫情及大環境經營不易等因素，造成營運困難，8月起停駛營運。基隆到新店的1551線由基隆行經國道1號，進入台北市開往新店，基隆有不少通勤族搭乘。

國光客運今天表示，清晨5點從國光客運基隆站發出首班車，代駛期間將按照福和客運原班表經營載客，除了基隆端發車地點改為國光客運基隆站5號月台，行駛路線與停靠站點都未更動。

1551路線行經基隆、內湖、台北世貿、六張犁、公館、景美、大坪林、新店捷運站，提供直達基隆與台北南區往來客運服務，屬於國道客運路線，不提供短區間載客。全票70元，半票35元，車程預估約1.5小時。

國光客運說，基隆是國光最重要營運據點之一，考慮疫情期間車輛與駕駛人力調度相對寬裕，在福和客運宣布停駛後，義不容辭接下代駛任務，提供通勤族省時省力運輸服務。