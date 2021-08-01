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三峽白雞停車場滿滿車輛 人人搶拜關聖帝君

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
三峽白雞停車場成為自微解封以來，新北首個達到第3階段進行人車管制的地方。圖／三峽區公所提供
三峽白雞停車場成為自微解封以來，新北首個達到第3階段進行人車管制的地方。圖／三峽區公所提供

自上月13日開放微解封後，新北市已開放部分步道，今天新北三峽白雞停車場出現首度人潮儀表板達到容留量5成臨界值，已實施人車管制。據了解，因明天是關聖帝君生日，讓許多民眾趕在周日前來參拜，中午時行修宮人潮也達第1階段管制，不建議民眾再前往。

觀旅局指出，因明天是關聖帝君生日，加上適逢假日，出現較多參拜人潮，旁邊的停車場也達到原人潮容留量50％，進入人車管制階段。此外，在中午左右，進到行修宮人數也已達容留量3成，另外在碧潭風景區同樣也達容留量3成，將實施第1階段管制，不建議民眾再前往。

行修宮不只提供民眾參拜，再往上走還有白雞山步道，是民眾周末散心的好去處，而白雞因距離行修宮最近，三峽區公所表示，大約上午8時左右，停車場車輛就已經達5成。

停車場 碧潭

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