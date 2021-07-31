東北角風景區開放標準不一 新北：呼籲中央善盡管理

指揮中心宣布警戒降級，新北市政府針對境內所屬的海岸線，在8月2日之前，禁止除釣魚以外的水域活動，下一階段將視疫情發展階段性滾動調整。但鼻頭港服務區有店家開放顧客在現場用餐，已違反防疫規定，除將移請衛生局依照傳染病防治法開罰，也呼籲管理單位須善盡管理之責。

觀旅局表示，針對交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處於7月30日公告，其管轄範圍有條件開放水域活動的部分，市府予以尊重，但呼籲管理單位須負起防疫之責。

觀旅局表示，將與區公所持續加強巡查新北市所屬海岸線，採現地管理方式，就近派員巡檢，如發現民眾違反相關規定經勸阻不聽者，將依據違反水域遊憩活動管理辦法處3萬元罰鍰，如涉及違反傳染病防治法，另送衛生機關裁處。