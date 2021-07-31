免預約疫苗為選民服務？ 新北議員反嗆區公所沒造冊

新北市議員何博文日前批評市府預留及開放免預約疫苗，板橋區公所對此強調，是議員主任請求協助才幫忙解決，預留名額也非針對特定服務處。何博文反嗆最終結果就是「都沒造冊」，並公布對話紀錄嚴正駁斥指控，會保留法律追訴權。

新北爆出板橋中英醫院免預約排隊就可打疫苗，何博文公布醫護人員及接種民眾音檔，並指出7月16日就有接到消息，透過里長在指定時間內去打都沒有問題，「還可以打莫德納」，甚至有官員私下說可以「幫留10幾劑」給他。板橋區公所聲明，是何博文服務處主任向區公所請求協助才會安排，至於所謂「幫留10幾劑」，也並非專為服務處預留。

何博文聲明，服務處同仁絕無「幫留」疫苗行為，這段時間本來就有很多長者碰到接種疫苗的問題，服務處會協助預約，沒辦法預約的則透過鄰里系統「事先造冊」，所以不管是協助長者或預留名額，市府都應該是要完成「造冊」後，依據疫情指揮中心的次序、規定處理。

何博文強調，他這幾天舉發的事件是公所直接透過廣播系統公佈，導致大量民眾前往接種，「而且還能打莫德納」，這些民眾都沒有造冊，那按正常程序預約或造冊的民眾「難道是笨蛋嗎」？更別提現在還有很多醫護人員沒打到第二劑莫德納疫苗。