獨／世界瀕危2東方白鸛驚豔站電桿 沒北返飛走金山當家

新北市金山區清水濕地今年3月出現3隻東方白鸛，由於被列為世界瀕危物種，當時吸引很多民眾及愛鳥人士前來拍攝，熱極一時。沒想到時隔4個多月，最近又被發現2隻，經常站金山一處電線桿上，路過的民眾還以為是裝飾品，等看到會動才發現是嬌客，並沒有回上方的家，可能因為食物豐沛，住下來了。

「動手愛台灣」發起人淨灘志工陳信助說，今天早上騎車經過金山時，先看到電線桿上有1隻東方白鸛，一動也不動 ，他以為金山區公所真有心，做1隻假的模型在上面，結果停在路邊觀察一下，沒想到會動，「乖乖，是真的東方白鸛耶」。

陳信助納悶，這時候怎麼沒回北方的家去？他注意觀察腳上沒有腳環，但沒多久又飛來另一隻東方白鸛，這隻有腳環，但是太遠了看不清楚編號，他猜想會不會是去年最先來的A20哪隻母鳥，覺得真的很神奇，牠們不回北方家，把台灣他鄉變成故鄉嗎?

新北市政府動保處今年3月接獲民眾通報，金山區清水濕地出現3隻東方白鸛，當日隨即派員至現場，東方白鸛屬於世界瀕危物種，吸引很多民眾及愛鳥人士前來拍攝，拍到難得同框畫面。但後來又飛離清水濕地不見了，原本被認為結束避冬後可能已北返，沒想到現在又出現2隻，不排除還有第3隻。

動保處說，東方白鸛每年冬天南遷度冬，台灣並不是遷徙路線，在台灣屬於一種迷鳥。由於清水濕地生態環境好，食物充足而且覓食範圍廣闊，每年都成為很多種候鳥的「營養補給站」。