黃珊珊：北市列管愛滋病患 71%已打COVID-19疫苗

台北市副市長黃珊珊今天表示，北市聯合醫院昆明院區專案列管4000多名愛滋病患，71%已接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，疫情都在控管中。

台北市政府今天下午舉行防疫記者會，媒體提問，近日發生特殊交友圈群聚事件，高雄市政府表示案15770曾於7月1日至7月4日到北市與代號X men友人聚會，北市府是否找出感染源。

對此，黃珊珊表示，其實這個群體部分，台北市6月底已發現這狀況，7月初向中央示警，衛福部長陳時中也開過跨縣市會議，大家都非常重視。

她說，昆明院區有20多名個案管理師，專案列管4000多名愛滋病患，個管師逐一打電話請列管病患篩檢、打疫苗，現在昆明院區有疫苗門診，患者拿藥時可以順便打疫苗，另外也發放企業捐贈快篩劑提供有需要的病患。

黃珊珊指出，北市府一開始就是站在協助、保護隱私的立場，疫調人員做了非常多的教育訓練，也非常小心，後來有非常多確診個案願意說明與誰接觸。

黃珊珊表示，重點在於引導說出接觸對象，而非標籤化、污名化，保護隱私並協助盡快篩檢，能夠找出隱形感染源才是最重要的；北市針對每個個案都非常清楚，而且都在控管中，最近狀況有比較穩定；北市府提供的快篩劑，也篩出2名COVID-19陽性個案。

黃珊珊指出，個管師每天都在打電話，到目前為止，北市列管個案施打COVID-19疫苗比例高達71%。

媒體追問，此族群的確診數字。對此，黃珊珊表示，當然有數字，但還是覺得不宜再做任何標籤。