快訊

羽球文字直播／戴資穎拚上屆銀牌辛德胡復仇戰 要搶決賽門票

戴資穎迎4強戰 戴父：五五波、女兒會全力以赴

黃珊珊：北市列管愛滋病患 71%已打COVID-19疫苗

中央社 / 台北31日電

北市副市長黃珊珊今天表示，北市聯合醫院昆明院區專案列管4000多名愛滋病患，71%已接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，疫情都在控管中。

台北市政府今天下午舉行防疫記者會，媒體提問，近日發生特殊交友圈群聚事件，高雄市政府表示案15770曾於7月1日至7月4日到北市與代號X men友人聚會，北市府是否找出感染源。

對此，黃珊珊表示，其實這個群體部分，台北市6月底已發現這狀況，7月初向中央示警，衛福部長陳時中也開過跨縣市會議，大家都非常重視。

她說，昆明院區有20多名個案管理師，專案列管4000多名愛滋病患，個管師逐一打電話請列管病患篩檢、打疫苗，現在昆明院區有疫苗門診，患者拿藥時可以順便打疫苗，另外也發放企業捐贈快篩劑提供有需要的病患。

黃珊珊指出，北市府一開始就是站在協助、保護隱私的立場，疫調人員做了非常多的教育訓練，也非常小心，後來有非常多確診個案願意說明與誰接觸。

黃珊珊表示，重點在於引導說出接觸對象，而非標籤化、污名化，保護隱私並協助盡快篩檢，能夠找出隱形感染源才是最重要的；北市針對每個個案都非常清楚，而且都在控管中，最近狀況有比較穩定；北市府提供的快篩劑，也篩出2名COVID-19陽性個案。

黃珊珊指出，個管師每天都在打電話，到目前為止，北市列管個案施打COVID-19疫苗比例高達71%。

媒體追問，此族群的確診數字。對此，黃珊珊表示，當然有數字，但還是覺得不宜再做任何標籤。

北市 黃珊珊 疫苗 愛滋

延伸閱讀

「特殊交友圈」群聚事件 黃珊珊：7月初有跟中央示警

北市確診足跡曝 婦人市場串門子、新光櫃姐確診匡列7人

神秘「BEN」竟可聯絡黃珊珊 黃：市場攤販也有我的LINE

嘉義縣工廠感染源來自萬華 黃珊珊：還沒有接獲通報

相關新聞

新北金山山區時雨量66毫米 大雨攪局金山老街人潮不多

基隆、北海岸今天午後大雷雨，陽金公路一度道路積水，黃泥滾滾，經金山區公所處理後已正常通車，金山山區大雨，下午2時時雨量高...

北市確診足跡曝 婦人市場串門子、新光櫃姐確診匡列7人

台北市政府今天公布2確診足跡個案，副市長黃珊珊表示，案15773為案15729的母親，是家庭主婦，平日裡都會去南京公寓市...

新北6例確診案例 足跡均在健身房

新北今新增6例確診案例，3例為居家隔離案件、3例為新篩檢案例，新北市長侯友宜指出，新增3例感染源分別為朋友、親屬。新北衛...

影／雙北午後大雨襲 金山陽金公路淹水黃泥流車涉險過

今天西南氣流影響及午後對流發展旺盛，雙北及基隆有大雨發生，金山區陽金公路台北往金山方向，下午出現大雨，路面淹水半輪胎高，...

台北市府發布大雷雨即時訊息 持續時間約1小時

中央氣象局稍早發布台北市、新北市、桃園市大雷雨即時訊息，持續時間一小時左右，台北市政府表示，目前午後對流主要在台北盆地的...

遭議員爆可幫留10幾劑 板橋區公所：議員主任請求協助

新北市傳出疫苗「不造冊、隨便打」，市議員何博文甚至爆料有官員私下說可以「幫留10幾劑」給他。板橋區公所今日澄清，是議員主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。