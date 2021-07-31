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新北金山山區時雨量66毫米 大雨攪局金山老街人潮不多

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
新北金山山區時雨量66毫米，大雨攪局金山老街人潮不多。圖／金山區公所提供
新北金山山區時雨量66毫米，大雨攪局金山老街人潮不多。圖／金山區公所提供

基隆、北海岸今天午後大雷雨，陽金公路一度道路積水，黃泥滾滾，經金山區公所處理後已正常通車，金山山區大雨，下午2時時雨量高達66.5毫米，北海岸萬里、石門也都有雨發生。受到大雨攪局，金山老街並沒有太多人潮。

金山區長廖武輝表示，新北市西南側對流雲系發展後漸往東北方向移入台北市，並影響北海岸地區，金山山區站已有時雨量66.5毫米，提醒民眾注意，石門、萬里北海岸也有不小雨勢。

金山老街上午人潮不多，下午受到大雨攪局，人潮減少，公所及金山警分局來回宣導防疫，提醒遊客注意保持距離。

針對陽金公路積水，區公所通報陽金公路管理單位公路總局警戒，公所人員及災修廠商同步待命應變警戒，也請警方協助交管，目前都已恢復正常，積水也都消退。

新北金山山區時雨量66毫米，大雨攪局金山老街人潮不多。圖／金山區公所提供
新北金山山區時雨量66毫米，大雨攪局金山老街人潮不多。圖／金山區公所提供
新北金山山區時雨量66毫米，大雨攪局金山老街人潮不多。圖／金山區公所提供
新北金山山區時雨量66毫米，大雨攪局金山老街人潮不多。圖／金山區公所提供

金山 萬里

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