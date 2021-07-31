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新北6例確診案例 足跡均在健身房
新北今新增6例確診案例，3例為居家隔離案件、3例為新篩檢案例，新北市長侯友宜指出，新增3例感染源分別為朋友、親屬。新北衛生局也公佈確診者足跡，均出現都在健身房。另外也有1例44歲身患腎臟疾病女子，接種AZ疫苗後死亡。
新北市今召開防疫記者會，侯友宜表示，6例確診案例分別為蘆洲2例、汐止2例、板橋1例、三重1例；感染源為家戶感染3人、職場感染1人、其他2人，感染源非常清楚。
侯友宜說，汐止2例居為居家隔離對象，案15776女子因台北同事確診被居家隔離，採檢後陽性；案15775男性為案15776女子的丈夫，因妻子確診後匡列居家隔離，採檢陽性。
蘆洲2例，其中1例為居家隔離案件，案15777女子從7月8日從中國大陸返國預計居家隔離至21日，但兒子在20日採檢陽性，案15777女子持續匡列居家隔離，29日採檢陽性。案15778男子7月26日發燒，28日採檢陽性，感染源為朋友。
三重1例為案15781女子，7月26曾幫住在台北市的舅媽搬家，由於舅媽確診，案15781女子7月30日採檢陽性。板橋1例為案15782男子，7月30喉嚨不舒服前往篩檢站採檢陽性，感染源為朋友。
新北衛生局也公布確診者足跡，分別為7月26日中午12點43分至13點14分位於健身工廠新埔店，7月27日10點到12點健身工廠土城店。另外7月30日新北社區篩檢站快篩3名陽性，其中2名PCR陽性。
新北衛生局長陳潤秋表示，有要求健身房加強清消頻率，教練未打疫苗14天就要快篩，建議前往的民眾，在使用每項器材時都先用酒精清消，減少使用容易有傳染源的衛浴、廁所，若要使用前也先清消。
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