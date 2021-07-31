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土地登記申請免奔波兼防疫！地政司數位櫃台8月1日上路

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市地政局長吳存金說，台中市地政局推廣土地登記E化，8月1日起內政部地政司「數位櫃台」新增「網路申請不動產登記」服務，民眾可利用自然人憑證輕鬆辦理土地登記案件申請，填寫土地登記申請書表線上送件，並將紙本附件郵寄至不動產管轄所，免奔波兼顧防疫。

吳存金說明，不動產登記案件以往可透過線上申辦「簡易登記案件」、「通信申請」及市內案件管轄所或跨所申辦登記，外縣市案件則可透過「跨縣市代收」或「跨直轄市、縣（市）收辦」等方式進行，但都需親自到地政事務所臨櫃辦理，內政部地政司自8月1日起在數位櫃台增設「網路申請不動產登記」服務，讓申辦土地登記民眾不分轄區且免勞心奔波。

她指出，土地登記案件依性質若需檢附印鑑證明或法人登記事項卡，也可透過「數位櫃台」使用自然人憑證或工商憑證辦理「線上聲明」，經專業代理人（地政士或律師）驗證後便可取代印鑑證明或法人登記事項卡，申請人無須親自到場核對身分，提升效率、省時又省錢，歡迎多加利用內政部地政司「數位櫃台」查詢或辦理不動產登記服務，網址請點此

內政部 台中市 印鑑

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