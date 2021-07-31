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影／雙北午後大雨襲 金山陽金公路淹水黃泥流車涉險過

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
雙北午後大雨襲，金山陽金公路淹水黃泥流車涉險過。圖／民眾提供
雙北午後大雨襲，金山陽金公路淹水黃泥流車涉險過。圖／民眾提供

今天西南氣流影響及午後對流發展旺盛，雙北及基隆有大雨發生，金山區陽金公路台北往金山方向，下午出現大雨，路面淹水半輪胎高，由於旁邊有零星土泥沖下，出現滾滾黃色泥水的情況，但目前車子還是可緩慢經過。

新北市金山區台二甲線4公里處（陽金公路）台北往金山方向，下午2點多出現積水情形，滾滾黃泥水不斷往流下，夾帶著不少石頭、土泥，水淹半輪胎高。

中央氣象局指出，今天西南氣流影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天台北市、新北市、臺南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，新竹以北、雲林、嘉義、澎湖地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

新北市消防局說，今天下午強降雨，本局啟動災情巡查機制，持續監控雨情，目前尚無接獲災情。（影片由民眾提供）

金山 西南氣流

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