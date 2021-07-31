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送餐曾救回長者一命 新莊雙鳳里長愛心廚房疫情不打烊

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
愛心餐食由雙鳳里長潘素娥與鄰長們挽袖掌廚，並善用可食地景蔬果入菜，溫飽艱困家庭。圖／新北市民政局提供
愛心餐食由雙鳳里長潘素娥與鄰長們挽袖掌廚，並善用可食地景蔬果入菜，溫飽艱困家庭。圖／新北市民政局提供

疫情影響導致許多民眾生活困頓，長年開設愛心廚房的新莊區雙鳳里長潘素娥表示，這次疫情讓很多家庭成為弱勢，因此她特別擴大送餐，每日配送200份手作熱食給獨老及弱勢，兩個月共送出超過1萬3800份。她還分享，志工有次送餐發現長者因血糖過低昏倒，趕緊通報送醫救回一命，讓她留下深刻印象。

潘素娥指出，這次疫情讓過去許多無須接受幫助的里民頓失經濟來源、成為弱勢族群，因此她也決定擴大服務，從五月中開始便每日率6位志工配送200份手作熱食給里內獨老及弱勢，兩個月送出超過1萬3800份，範圍遍布新莊區及樹林區。她強調，疫情間也關心志工送餐安全，並嚴格要求志工、長者及弱勢族群落實社交距離與防疫規定。

潘素娥分享，里內一位獨居的劉大哥平時靠舉牌為生、生活清貧，再加上中風致殘，生活壓力非常大，因此趕緊將他列為關懷對象，每日及時送上午晚餐，陪伴他度過最艱難時期。

另外則是志工陳耀正有次送餐，發現年逾75歲的陳爺爺未領取午餐便當，透過門縫發現陳爺爺竟橫躺在地，緊急回報里長通知警消破門送醫救回一命，後來經醫診斷是血糖過低而昏倒。

民政局長柯慶忠表示，潘素娥不僅自製餐食獻愛長者及弱勢族群，還提供疫苗交通車接送長者，並貼心陪同至疫苗站為長輩們填寫資料卡、安撫長者們不安心情，讓長者們接種疫苗更順利。他指出，潘素娥也投入社區營造，經營牡丹心社區發展協會，長年深耕地方、關懷弱勢，獲里內一致好評。

潘素娥自6年前募善款興建愛心廚房，並每日與鄰長們挽袖掌廚，送餐則由丈夫陳專森率志工午晚時段配送，為獨老提供鮮食服務，而在疫情嚴峻期間，愛心廚房也持續送愛不停歇，她更感性說「儘管大家戴起口罩少了噓寒問暖，不過眼神溫暖致意，就能大大拉近彼此心理距離」，期望大家能一同渡過疫情艱難時刻。

長年開設愛心廚房的新莊區雙鳳里長潘素娥（右1），疫情嚴峻期間仍維持到府送餐服務，並關心志工送餐安全。圖／新北市民政局提供
長年開設愛心廚房的新莊區雙鳳里長潘素娥（右1），疫情嚴峻期間仍維持到府送餐服務，並關心志工送餐安全。圖／新北市民政局提供

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