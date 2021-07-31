送餐曾救回長者一命 新莊雙鳳里長愛心廚房疫情不打烊

疫情影響導致許多民眾生活困頓，長年開設愛心廚房的新莊區雙鳳里長潘素娥表示，這次疫情讓很多家庭成為弱勢，因此她特別擴大送餐，每日配送200份手作熱食給獨老及弱勢，兩個月共送出超過1萬3800份。她還分享，志工有次送餐發現長者因血糖過低昏倒，趕緊通報送醫救回一命，讓她留下深刻印象。

潘素娥指出，這次疫情讓過去許多無須接受幫助的里民頓失經濟來源、成為弱勢族群，因此她也決定擴大服務，從五月中開始便每日率6位志工配送200份手作熱食給里內獨老及弱勢，兩個月送出超過1萬3800份，範圍遍布新莊區及樹林區。她強調，疫情間也關心志工送餐安全，並嚴格要求志工、長者及弱勢族群落實社交距離與防疫規定。

潘素娥分享，里內一位獨居的劉大哥平時靠舉牌為生、生活清貧，再加上中風致殘，生活壓力非常大，因此趕緊將他列為關懷對象，每日及時送上午晚餐，陪伴他度過最艱難時期。

另外則是志工陳耀正有次送餐，發現年逾75歲的陳爺爺未領取午餐便當，透過門縫發現陳爺爺竟橫躺在地，緊急回報里長通知警消破門送醫救回一命，後來經醫診斷是血糖過低而昏倒。

民政局長柯慶忠表示，潘素娥不僅自製餐食獻愛長者及弱勢族群，還提供疫苗交通車接送長者，並貼心陪同至疫苗站為長輩們填寫資料卡、安撫長者們不安心情，讓長者們接種疫苗更順利。他指出，潘素娥也投入社區營造，經營牡丹心社區發展協會，長年深耕地方、關懷弱勢，獲里內一致好評。