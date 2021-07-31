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遭議員爆可幫留10幾劑 板橋區公所：議員主任請求協助

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
接種疫苗示意圖。圖／新北市新聞局提供
接種疫苗示意圖。圖／新北市新聞局提供

新北市傳出疫苗「不造冊、隨便打」，市議員何博文甚至爆料有官員私下說可以「幫留10幾劑」給他。板橋區公所今日澄清，是議員主任請求協助，初衷也是希望讓長者方便施打，並解決數位落差問題，而所謂「幫留」是經評估後尚有劑量的說法，並非專為對方預留，且接種者都須符合接種資格。

新北市爆出三重聯醫及板橋中英醫院免預約排隊就可打疫苗，何博文還指出，7月16日就有接到消息，透過里長在指定時間內去打都沒有問題，「還可以打莫德納」，甚至有官員私下說可以「幫留10幾劑」給他。

板橋區公所發聲明澄清，議員服務處主任在16日得知里長鄭協助調查里內有意願接種莫德納疫苗的65歲以上長者，因此也向區公所反映服務處有收到許多符合接種資格的里民不知如何預約。

而區公所在接到主任請求協助訊息後，即請對方提供資訊，以協助不熟悉預約系統的民眾，並藉由鄰里系統解決數位落差，安排協助接種過程中都沒有違反相關規定。

板橋區公所指出，所謂「幫留10幾個名額」，是因報名時間截止後，衛生所評估尚有劑量可供施打，所以也希望能有更多長者接種到，才向議員主任這樣說，但並非專為服務處預留，且接種者都必須符合接種資格。

板橋區公所強調，65歲以上長者接種機制，本為雙軌制，市府透過民政系統補足數位落差問題，因此安排符合接種資格長者接種疫苗並無違反相關規定。

板橋區公所表示，五月疫情爆發以來，區公所同仁們競競業業、如履薄冰的堅守前線，配合市府執行各項防疫任務，面對過程中可能不盡完美，都願意虛心傾聽、及時改正，但面對非事實的指責與誤解也必須澄清，才無愧於日夜投入這場防疫之戰的同仁們。

莫德納疫苗 衛生所

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