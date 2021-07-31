降二級後第一個周末 新店碧潭風景區達第一階車流管制
今天是降為二級警戒的第一個周末，新北市景點人潮儀表板顯示，碧潭風景區停車場已達第一階段管制，不建議再前往。新店區公所表示，在外面的市場跟吊橋部分公所也有派員針對人流宣導，碧潭因為假日的關係，人潮有多一點，但整體來說都有保持社交距離。
觀旅局表示，市府針對風景區分為三階段管制，第一階段即停車一出一進，第二階段即人車潮眾多或有實施人車管制，故不建議再前往、第三階段即人車飽和封閉，人車禁止進入。另也提醒民眾出遊前可先至觀旅局網站查看風景區人潮狀況。
區長朱思戎表示，現場除了有觀旅局的保全人員定期在巡察，在外面的市場跟吊橋部分公所也有派員針對人流宣導，但碧潭風景區範圍夠大，不至於造成群聚，還是會不斷提醒，碧潭因為假日的關係，人潮有多一點，但整體來說都有保持社交距離，因午後開始下雨，人潮也會慢慢散去。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言