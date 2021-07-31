降二級後第一個周末　新店碧潭風景區達第一階車流管制

今天是降為二級警戒的第一個周末，新北市景點人潮儀表板顯示，碧潭風景區停車場已達第一階段管制，不建議再前往。新店區公所表示，在外面的市場跟吊橋部分公所也有派員針對人流宣導，碧潭因為假日的關係，人潮有多一點，但整體來說都有保持社交距離。

觀旅局表示，市府針對風景區分為三階段管制，第一階段即停車一出一進，第二階段即人車潮眾多或有實施人車管制，故不建議再前往、第三階段即人車飽和封閉，人車禁止進入。另也提醒民眾出遊前可先至觀旅局網站查看風景區人潮狀況。

區長朱思戎表示，現場除了有觀旅局的保全人員定期在巡察，在外面的市場跟吊橋部分公所也有派員針對人流宣導，但碧潭風景區範圍夠大，不至於造成群聚，還是會不斷提醒，碧潭因為假日的關係，人潮有多一點，但整體來說都有保持社交距離，因午後開始下雨，人潮也會慢慢散去。