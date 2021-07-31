北市公布防疫滿意度民調 50.7%以上市民滿意

台北市政府研考會昨晚公布110年6月進行的民意調查，結果顯示，北市府的防疫工作，有50.7%以上民眾滿意北市府表現，43.6%民眾則不滿意；至於市長柯文哲的施政滿意度為51.6%，不滿意為35.3%，10.7%沒意見，滿意度較前次109年12月的調查結果增加5個百分點。

民調顯示，北市府的防疫工作，市民希望台北市政府未來在防疫上可提供市民那些協助，前三項中，增加疫苗施打占24.4%；其次分別是提供防疫資訊，包括疫苗接種訊息占16.4%以及提供全民普篩或快篩9.4%。

另外，若輪到自己接種的時是否會去打疫苗？有86.4%民眾可能會或一定會去施打；6.4%民眾持相反態度；至於不去施打的原因，最多民眾擔心有副作用，占36.2%；另有31.2%對特定廠牌疫苗有疑慮；16%則是身體狀況不允許。

研考會指出，另外48.7%受訪者對市府各局處首長(市府團隊)施政感到滿意，29.2%表示不滿意，其他表示沒意見或不知道。以研考會自109年以來歷次委外調查而言，受訪者對市長滿意度持平，團隊滿意度則略有下降。

另外，檢視各項施政，所有項目皆正面評價高於負面，治安、環保滿意度皆在七成八以上，聯合醫院、交通、文化活動約六成以上，公共工程、社會福利及教育約四成八至五成四滿意。受訪者對於臺北市政府的服務態度及行政效率亦多表肯定，滿意度各為七成四、六成二，而台北市生活品質亦有七成七受訪者表示滿意，顯示台北市的行政效能及生活品質仍深獲大多數市民的肯定與認同。

研考會指出，民調是電話調查，由台灣趨勢研究股份有限公司進行調查，於110年6月28日至7月4日執行，成功訪問18歲以上台北市民1071人，658人拒訪，在95%信心水準下，抽樣誤差在正負2.99個百分點以內。調查方式以台北市住宅電話為母體，作系統加尾數2碼隨機代換電話抽樣調查，以性別、年齡及戶籍地作為加權變數進行樣本加權。