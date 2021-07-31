台南消防局獲贈7組救護車隔離艙 感謝公益平台與捐贈者
台南市消防局上周獲贈7組救護車隔離艙，出勤新冠確診及疑似案件外勤消防員說，有了隔離艙防護，害怕出勤被病毒傳染的精神壓力大大減輕；勤務後清洗消毒時間也明顯減少，救護車安裝隔離艙確是福音。
募資捐贈隔艙的大蘋果小太陽活力公益平台創辦人陳圓圓，今天邀集成員到台東山地部落，提供生活物資給小朋友，幫忙減輕家庭負擔暫度困境。台南市議員林阳乙因兒子林冠維也是平台捐贈者，得知行程邀約南下時到台南市消防五大隊中繼休息，感謝參與平台熱心人士日前捐贈7組救護車隔離艙。
市長黃偉哲感謝遠東牙醫診所、巨峯開發工程有限公司、威勝運動用品專賣店、富而麗禮品商行、林冠維及呂漢威先生等6個善心企業及個人參與平台合資捐贈本局救護車隔離艙7座。
消防局長李明峯感謝平台募資捐贈，他說，隔離艙讓防疫專載隊救護車防護性能提高，救護人員出勤都反映良好、確實減輕出勤精神壓力，救護車清消也能快速完成，隔離艙提升救護人員保障。
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