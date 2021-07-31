影／防疫降級中捷乘客回流 盧秀燕：昨天搭乘再破萬人

今天是三級警戒降級後的第一個周末，台中市長盧秀燕一早和台中市交通局長葉昭甫、中捷公司董事長林志盈到市政府站視察台中捷運綠線的防疫工作，她說，中捷是台灣最新的捷運，大家都很關心中捷運量，希望行銷加強，但一開始就碰到疫情，三級警戒期間，曾一天運量不到2000人，不過，運量已逐漸恢復，昨天周五是5月15日疫情升級後首度破萬人，現在增加的人流，都是自然成長，市府不會特別追求運量數字成長。

盧秀燕指出，中捷的工作人員，疫苗注射率達84.04%，工作人員的防護是安全的，乘客可以放心。媒體關心台中市疫情記者會取消，她表示，昨已宣布告一段落，但會滾動式檢討，若零星個案、感染源明確，就不需要再召開，但若是群聚個案或感染源不明，會再和市民報告，要看個案狀況。

盧秀燕以乘客身份檢視中捷防疫，她進入車站、搭乘電扶梯至進站閘門、月台區候車、仔細看搭車等過程中各項防疫作為，進站酒精消毒、電梯九宮格分散站立、收費閘門設熱顯像儀、進出站及列車上掃描實聯制QR Code、月台張貼排隊距離標示、車廂拉環僅保留1/3、防疫廣播、隨車員防疫裝備。

她表示，台中捷運除落實防疫不鬆懈，避免群聚風險，也呼籲旅客持續遵守防疫規定，月台、電梯也貼好防疫貼紙。

三級警戒降二級後，這個禮拜台中人潮逐漸變多，搭乘捷運的民眾也較多。中捷公司比對降級前後，7月23日周五中捷搭乘人數約7000人，7月30日破萬人，承載率增加53%，可見民眾外出情形增加，會持續落實實聯制、量體溫、消毒等各項防疫措施。