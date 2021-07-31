新北獸醫代為照顧共居寵物 已服務超過1000位確診者

為讓確診者共居寵物也能獲得良好照顧，新北市動保處在疫情初期協調寵物旅館、動物醫院作為寵物安置場域，安置犬、貓、鳥、鼠等寵物，至今已有1千多人次受益，近日一位工程師陳先生經PCR篩檢確診為陽性被隔離收治，共居寵物犬雪瑞納Echo無親友可幫忙照顧非常苦惱。經動保處協助媒合安置旅館，並調派獸醫師以視訊及定期巡檢。

動保處獸醫師彭明發定期至共居寵物安置旅館巡檢動物健康狀況，發現陳先生有附帶藥品請旅館人員按時為Echo餵藥，經彭明發主動電話詢問寵物病史狀況得知，Echo住進寵物旅館之前，曾出現全身發燒、後肢無力、食慾不振等不良症狀，經動物醫院檢查為白血球增多症，屬於免疫系統性疾病，需長期服用免疫抑制劑及胃腸黏膜劑。

由於Echo患有免疫性疾病，加上長期沒聽見主人呼喚聲音，情緒上顯得鬱鬱寡歡。所幸陳姓飼主透過手機和愛犬視訊，不斷呼喚Echo名字，牠瞬間耳朵豎舉、眼睛發亮、精神振奮起來，確認自己沒有拋棄，期待能再重回主人懷抱，旅館業者每日向獸醫師回報健康狀況，目前Echo已由飼主帶回團聚照顧。

動保處表示，安置寵物在旅館是不得已權宜措施，如有熟悉親友可以協助，對寵物身心發展影響將會降到最小。若確實無親友可協助照護，可聯繫動保處協助媒合安置旅館，不得任意棄養，以免觸法。