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原民特色設計…新北烏來織藝廣場今啟用 周末有夜間點燈

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北在烏來打造第2座地景藝術「烏來織藝廣場」，每周五六日夜晚也都有點燈。圖／新北原民局提供
新北在烏來打造第2座地景藝術「烏來織藝廣場」，每周五六日夜晚也都有點燈。圖／新北原民局提供

8月1日原民日，新北在烏來打造第2座地景藝術「烏來織藝廣場」，今由新北市長侯友宜揭牌啟用；新北交通局也表示，新北有3條行駛烏來、三鶯地區的路線公車，分別以泰雅族和阿美族語播報站名，除讓原民朋友聽到母語，也讓民眾多了解原住民文化。

2019年新北在烏來覽勝橋，以菱形鋼樑代表泰雅族編織文化意象，呈現原住民特色的編織型提藍式鋼橋，是首座新地標；今年則在烏來公車總站候車亭，打造「Ulay pslyan na tminun烏來織藝廣場」，成為第2座地景藝術。

侯友宜說，烏來織藝廣場與國際知名設計師潘怡良合作，將泰雅族主要色彩融入創作藝術，明為原住民族日，除了讓大家知道27年前原住民辛苦爭取正名，仍會持續推動各項原住民政策。

新北原民局說，公車站外觀以泰雅族傳統編織的紅、白、黑色融入空間裝置中，編織面轉換為圖騰牆形式，空間裝置整體於地面慢慢向上延伸呈現一個幅度，讓藝術與大地產生互動。每周五六日夜晚，裝置藝術也都有點燈。

新北交通局運輸管理科長林詩欽指出，新北有20座公車候車亭綵繪以原住民族意象為主題，「849烏來─台北車站」、「886瑞芳─和美國小」、「917捷運永寧站─鶯歌」3公車路線分別用泰雅族和阿美族語播報站名。

交通管制工程科長陳建成說，去年7月就在新北100個路口的交通號誌控制器，外觀設計了4種顏色及16族語言，分別以拼音方式呈現「感謝」、「道路」、「您好」、「再見」等原住民族問候語句。

另外樹林、新莊兩區的原住民人口數是新北最多，停車管理代理科長陳明湖指出，分別在樹林藝文中心地下停車場和新莊民安國小地下停車場的梯間，以阿美族人為綵繪主題，讓人眼睛為之一亮。

新北在烏來打造第2座地景藝術「烏來織藝廣場」，今由新北市長侯友宜揭牌啟用。記者王敏旭／攝影
新北在烏來打造第2座地景藝術「烏來織藝廣場」，今由新北市長侯友宜揭牌啟用。記者王敏旭／攝影
新北交通局在100個路口的交通號誌控制器，外觀設計了4種顏色及16族語言，分別以拼音方式呈現「感謝」、「道路」、「您好」、「再見」等原住民族問候語句。圖／新北交通局提供
新北交通局在100個路口的交通號誌控制器，外觀設計了4種顏色及16族語言，分別以拼音方式呈現「感謝」、「道路」、「您好」、「再見」等原住民族問候語句。圖／新北交通局提供
「849烏來─台北車站」、「886瑞芳─和美國小」、「917捷運永寧站─鶯歌」3公車路線分別用泰雅族和阿美族語播報站名。圖／新北交通局提供
「849烏來─台北車站」、「886瑞芳─和美國小」、「917捷運永寧站─鶯歌」3公車路線分別用泰雅族和阿美族語播報站名。圖／新北交通局提供

原住民 烏來

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