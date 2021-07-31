拚防疫增加公車班次避乘客群聚 新北補助業者2300萬

防疫警戒降至二級，新北交通局指出，過去警戒三級期間，避免公車尖峰時段車內擁擠造成防疫破口，請業者加密增開班次，但加開卻無法增加載客數與營收，為了維持公車營運，總計補助2300萬元。

交通局長鍾鳴時說，疫情爆發影響公共運輸運量大幅下跌，新北公車運量下降達7成，最嚴重原本單日平均80萬段次搭乘量下降到24萬段次，導致公車業者營運困難而減班。

鍾鳴時說，防疫期間仍接獲民眾反映，尖峰時段有通勤需求，新北公車自6月7日起尖峰時段加密班次，滿足通勤需求外，也避免擁擠形成防疫破口。

運輸管理科長林詩欽說，新北市公車每日配合尖峰時段加開約4300段次，但加開班次無法合理增加公車業者載客數及營收，因此酌予補貼每行駛段次的成本，目前總計補助約2300萬元。