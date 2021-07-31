降級「追日」夏季限定極北懸日 人、燈塔、落日一條線

夏季美景台灣極北懸日又來了，今年從7月24日起至8月26日，約1個月時間，都有機會拍到「人、燈塔、落日」連成一直線的季節限定美景，近日降級後再掀懸日拍攝熱潮，已有不少人準備相機、手機在黃昏時刻「追日」。

攝影師張隆說，目前台灣極北富貴角懸日已進入軌道，從7月24日到8月26日，以7月27日來說，懸日落下時間為晚間6時27分，下海時間晚間6時35分。北往南的懸日陽光較強，記得帶墨鏡。

極北懸日美景，可以在岸上拍到「人、燈塔、落日」一直線的絕美角度。最佳拍攝點有3處地點，在北海岸愛之船附近、石門國小加油站、石門漁港提防。

張隆建議，攝影迷可在下午5時就就到場卡位，太陽在6時15分開始美起來，落下時間約在6時35分左右，約有20分鐘的拍攝時間，車子可停北海岸愛之船民宿餐廳或石門漁港附近。

很多民眾好奇為何只有這段期間可拍到塔懸日？張隆表示，因太陽落下角度的關係，這段期間拍攝者站在陸地上拍攝，人跟燈塔、太陽剛好成一直線，過了這段時間就只能在海中，那當然是不可能的。

張隆傳授拍攝技巧，太陽的角度會由左轉右落下，拍攝時構圖很重要，天空最好有薄薄的雲層，加上海中的浪花，夕陽紅日從燈塔後方落下，比去外國還美。手機也可以拍美照，就算沒大砲，享受徐徐海風看懸日也非常愜意。

他說，技巧和拍攝地點很重要，日期不同懸日光源不一，要拍有如蛋黃才好看，得曝光不足，如果正常曝光就會像蛋白。但在防疫期間，要保持距離及做好防疫規定。

交通部北觀處北觀粉絲團也推薦限定美景，指隨著疫情開始趨緩後，北海岸極北富貴角懸日也進入軌道，但提醒遵守防疫規定，不要群聚，保持社交距離，做好防護工作。日落時間每日皆不同可參考中央氣象局新北市預報：https://www.cwb.gov.tw/V8/C/K/astronomy_day.html