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蘋果日報第4次協商破局 北市府籲勞資持續對話

中央社 / 台北30日電

台灣蘋果日報日前未依法定程序大量解僱逾300名員工，北市勞動局強制介入後，今天進行第4次協商會議。勞動局今天晚間表示，勞資雙方最終仍未達成共識，呼籲雙方持續對話。

蘋果日報日前未依法定程序大量解僱333人，經勞動局強制介入後，勞資雙方在7月9日、16日、26日及今天4度召開協商會議，最終仍未達成共識。

勞動局指出，強制協商不成立後，勞方能選擇進行調解或循司法途徑救濟，勞動局將會持續關注此案發展。

勞動局長陳信瑜表示，蘋果日報因虧損及業務緊縮而大量解僱員工，但勞方對大量解僱程序及資遣費方案有疑義，引發勞資糾紛。

陳信瑜說，即便協商不成立，仍呼籲資方繼續與勞方對話，針對勞方訴求提出適合的方案，以解決爭議、共創雙贏。

陳信瑜表示，企業勞方與資方應為夥伴關係，共創經營與成長，勞動局站在維護勞工權益的立場，時常提醒資方應妥善處理勞資糾紛，當勞工權益有受損之虞，勞動局就會適時介入協助。

此外，蘋果日報工會日前表示，蘋果日報已再度啟動裁員計畫，幅度達3到5成不等，預計在今天向勞動局通報，以符合「大量解僱勞工保護法」規定。不過勞動局表示，今天未收到蘋果日報的大量解僱通報。

台灣蘋果日報 過勞 司法

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