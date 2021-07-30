父親節將至 中市府贈送運將爸爸物資禮包

疫情衝擊計程車業，許多運將多為爸爸的角色，台中市社會局與交通局今天攜手贈送運將們暖心物資，希望在父親節前減輕運將家庭日常開支，共計144名運將受惠。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊計程車業，許多在外打拚的運將多為父親，肩上擔子沉重。父親節前夕，台中市社會局攜手交通局，贈送運將爸爸們暖心物資，包含米麵、甜湯、罐頭等。

捐贈儀式今天舉辦，台中市政府由社會局長彭懷真、交通局長葉昭甫致贈物資，台中市直轄市計程車客運商業同業公會與台中市計程車客運服務商業同業公會代表接受，台中市直轄市計程車客運商業同業公會榮譽理事長陳春棟到場致謝。

陳春棟表示，疫情讓司機很難生活，感謝社會局、交通局助司機度過難關。