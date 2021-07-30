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締結姊妹市60周年 台北與休士頓簽署重申友好關係協議
台北市與休士頓在1961年成為彼此第一個姊妹市，締結至今滿60周年，疫情爆發以來，全球民生經濟皆受重創，為提升後疫情時代城市韌性，兩市市長簽署「重申姊妹市友好關係協議」，持續深化合作、加速雙邊經濟復甦與發展。
台北在柯市長的帶領下，今與休士頓市長席維斯特.透納（Sylvester Turner）進行「重申姊妹市友好關係協議」簽署儀式，由現任外交部北美司司長徐佑典、駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文共同見證。
另外，邀請曾駐休士頓的前外交部部長林永樂、曾駐加拿大及拉脫維亞的吳榮泉大使、美國在台協會商務組組長歐德瑞（Brent Omdahl）、美國商會會長金奇偉、臺灣美國事務委員會秘書長薛美瑜、台北市艋舺龍山寺董事長黃書瑋等多位貴賓共襄盛舉，北市府則由資訊局長呂新科、產業發展局長林崇傑、社會局長周榆修、教育局副局長陳素慧及涉外事務團隊代表與會。
柯文哲致詞時表示，今年是台北與休士頓結盟60周年，7月中美國眾議院審議通過「鷹法案（Eagle Act）」，更是象徵雙邊友好關係的重要里程碑。未來兩市將奠基在堅實的友誼上，持續於科技、醫療、經貿、教育文化等多項領域，擴展交流合作的深、廣度。
柯文哲也邀請透納市長到台北參加2022智慧城市高峰會，共同探索、激盪各國城市間的鏈結契機，也親身體驗台北市開放、多元共融的獨特風貌。
會中，台北市涉外事務總監周台竹大使亦分享台北的政策亮點與願景，而本府及未來兩市在教育、科技、智慧城市與防疫方面的合作，休士頓方則反應熱烈，會議結束前，我當地僑民與駐休士頓辦事處合贈一幅圓山飯店的油畫給透納市長，場面溫馨，而透納市長也邀請柯市長親自造訪休士頓，深入當地體驗民俗風情。
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