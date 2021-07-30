北市假日建國花市明起取消攤位降載 營業時間恢復正常

全台防疫警戒降至二級後，台北建國假日花市也將於明天恢復正常營業，取消攤商營業數降載限制，但仍有人流密度管制、入口實聯制、額溫量測及手部消毒等防疫管理，禁止販買飲食、邊走邊吃，全程佩戴口罩等規定。

北市產發局表示，建國假日花市營業時間為每周六、日，早上9點至下午6點，營業範圍自仁愛路至信義路口。另飲食管制規範將依維持花市內不販賣餐飲、不得邊走邊吃之限制。其餘從業人員管理、人流管制、衛生防護、環境消毒、確定病例應變等管制措施仍維持不變。

產發局指出，為落實花市人流密度管制、入口實聯制、額溫量測及手部消毒等防疫管理，僅開放仁愛路口、延平中學前、福容飯店前、建國南路一段341巷前、新生南路一段161巷前、信義路口等六處出入口，請參觀民眾儘量分散從各出入口進出，以避免造成單一路口人潮擁擠。

產發局提到，根據以往經驗，參觀民眾偏好自信義路口進出建國假日花市，一但發現無法維持人與人間隔1.5公尺、每人2.25平方公尺之安全社交距離，將啟動管制新生南路一段161巷前、信義路口二處出入口，並會引導參觀民眾改由其他四處出入口進出花市採買。