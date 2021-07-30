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汐止內溝溪護欄殘破危險 八月要改做仿木

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止內溝溪木頭護欄破損嚴重，市議員白珮茹要求改為仿木材質，保障安全。 圖／觀天下有線電視提供
汐止內溝溪木頭護欄破損嚴重，市議員白珮茹要求改為仿木材質，保障安全。 圖／觀天下有線電視提供

汐止內溝溪沿岸生態很好，不過，有一段木頭護欄因為時間一久破損嚴重，緊鄰社區，也擔心小朋友不小心掉下去，所以，新北市議員白珮茹也反應相關單位，要求將護欄重新施作，並且改為仿木材質，保障安全。

忠山里長吳國全說，內溝溪沿岸靠近白馬山莊旁邊，護欄都已經殘破不堪，對於站在旁邊的人幾乎已經沒有防護效果，再加上溪岸下去的高度很高，如果不小心跌落下去，容易造成不幸的事件發生，所以，社區反應後，因為牽涉到安全性的問題，所以，也很快的跟議員白珮茹反應，希望能夠協助儘快進場施作改善。

市議員白珮茹表示，護欄年久失修，這個大概是水利署年代就是早期第一批的護欄，對岸台北市都已經換新的了，但是汐止這一岸的護欄都很老舊，而且高度其實很危險，因為溪水很深，護欄壞掉了、路也裂開，所以，也請市府水利局現場來看，要將護欄更新，做仿木材質，預計下個月中或是月底進場施作，讓休閒環境更安全。

汐止 水利署

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