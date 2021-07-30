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黃金博物館開放預約看展 總人數不超過80人

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
新北市立黃金博物館開放民眾線上預約參觀室內展館，並限制園區展館人數總和不得超過80人的規定。 圖／觀天下有線電視提供
新北市立黃金博物館開放民眾線上預約參觀室內展館，並限制園區展館人數總和不得超過80人的規定。 圖／觀天下有線電視提供

新北市立黃金博物館，配合新北市文化局降級解禁的防疫措施，7/24起開放民眾線上預約參觀室內展館，包括黃金館、四連棟及台灣當代金工與首飾創作展，並限制園區展館人數總和不得超過80人的規定，目前黃博館也陸續推出線上礦山藝術季，能搶先看金瓜石地景作品的設計。

黃金博物館長謝文祥表示，新北市立黃金博物館自疫情微解封後，除了開放民眾入園，7/24起也可透過官網線上預約參訪室內展館及購買門票，不過因應防疫措施，園區館舍總容留人數必須限制在八十人以下，因此採階梯式陸續開放，包括昇平戲院、掏金體驗、摸金磚目前仍未解封，而太子賓館、五番坑也仍在維修保養中，民眾若是趁著周圍步道開放，也必須至少在前一天進行預約，才能來參觀當代金工與首飾展覽或四連棟等古蹟。

黃金博物館教育研究組長駱淑蓉表示，「枝枒現象–台灣當代金工與首飾創作譜記」是由台灣年輕藝術家們呈現金工創意作品，民眾前來需先在園區入口處核對門票及量體溫等措施，蓋上手章才能進入，館內以十人為上限，也請民眾按室內社交安全距離的標示來欣賞，而目前黃博館也開始推出礦山藝術季的地景改造，在官網上也能點進線上展覽的頁面，搶先瀏覽這次藝術季的創作驚喜。

去年就已建立好口碑的礦山藝術季，藉由每位創作者擅長的表現形式，將在藝術季期間帶給金瓜石嶄新的多元面貌，目前預計將在八月中下旬開放參觀，也請民眾在這之前多多鎖定線上展覽，黃博館將陸續放上活動資訊，讓民眾好好計畫體驗礦村的藝術氣息。

黃金博物館 礦山

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