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農糧署送花致意 為淡水醫護、公所加油打氣

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
農委會農糧署委託國產台灣花店協會送來70束的花束，要給基層加油打氣。 圖／紅樹林有線電視提供
農委會農糧署委託國產台灣花店協會送來70束的花束，要給基層加油打氣。 圖／紅樹林有線電視提供

從6月疫苗施打開始，新北市淡水區新市國小由淡水馬偕醫院醫護團隊及淡水區公所合力開設的中型疫苗施打站，第一線工作人員在夏天沒有冷氣地方，辛苦的為民眾來服務疫苗施打，因此，今(30)日農委會農糧署委託國產台灣花店協會送來70束的花束，要給基層加油打氣。

馬偕醫護說，過去從一天接種800人，到現在一千多人，護理師的手回家後除了痠痛還會不自主的顫抖，喉嚨聲音也沙啞，過去感受到社會的愛心飲料等等到現在的送花，都非常感動。

淡水區公所同仁也說，他站的位置是疫苗施打的入口，炎炎夏日要站一整天，為的就是幫民眾做好動線規劃，而這些的努力都是為了讓大家都可以順利的打到疫苗。

馬偕醫院副院長洪大川及淡水區長巫宗仁一起將些花束轉送給辛苦的第一線同仁。

副院長洪大川表示，藉由送花的舉動，讓參與疫苗施打工作的人員，都可以感受到彼此互相幫助加油的愛心。

淡水區長巫宗仁表示，過去從端午節後到現在新市國小施打站已經為三萬多人接種新冠疫苗，也感謝農委會農糧署委託贈送的花，為醫護公所人員來加油打氣，希望大家一起共同對抗疫情戰勝病毒。

新冠疫苗 淡水

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