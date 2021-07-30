高嘉瑜索疫苗惹議 柯文哲：她很熱心就是選民服務

台北市政府公布疫苗不當配發事件調查報告，台北市長柯文哲表示，最大的問題還是組織文化，公務人員做不完不會舉手說「做不完」，另外，有關高嘉瑜與禾馨診所的爭議，柯說，高很熱心這就是選民服務，但行政部門也應自己決定到底可做、不可做。

柯文哲表示，最大的問題還是組織文化，這段期間衛生局業務量大幅提升，公務員認真做，做不完不會舉手說「做不完」，這是典型管理學上的穀倉效應，一個個穀倉獨立，不會喊救命，這是公務體系不像企業靈活，壞消息往上傳的速度決定組織的好壞。

柯文哲表示，「我看到余科長每天睡三小時變成熊貓，還要罵他，實在罵不下去。」做不完要舉手，要尋求援助，重點不是埋頭苦幹，是要「抬頭苦幹」，不是悶著頭做，這是很需要改進的公務員文化。

柯文哲表示，當時很多醫務人員在等莫德納，AZ放在那邊不打，他才會下令不打就收回，這個也不會怪大醫院，北市應該自己有報表，有必要的時候每天報告醫院還剩多少，他坦言，北市還是有督導管理的責任，不是疫苗發出去，就等醫院自己打完。

另外，有關高嘉瑜與禾馨診所的爭議，柯文哲表示，民意代表倒是有選民請託的壓力，行政部門應做到是就是、不是就不是，以高嘉瑜的立場，禾馨來拜託就轉給衛生局，北市這邊自己的管理要處理。

柯文哲表示，他跟高嘉瑜以前很好，也知道高很熱心，對高來說這就是選民服務，行政部門也一樣，每天選民服務來拜託一大堆，到底可做、不可做，行政部門自己要決定。