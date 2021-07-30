瞬間大雨林口水淹半個輪胎 新北市消：已退

新北市今天下午2時許瞬間大雨，林口區甚至一度水淹半個輪胎高，引發熱議。新北市消防局表示，消防人員趕至現場時水已經退去，道路交通恢復順暢，仍呼籲民眾注意行車安全。

有網友下午2時許在臉書（Faceebook）社團貼出桃園機場捷運A8長庚醫院站前水淹半個輪胎高照片，提醒民眾注意安全，另也有網友在貼文底下分享鄰近路段淹水成災畫面。

新北市政府消防局表示，新北市應變中心今天下午2時強化三級開設，根據中央氣象局資料，10分鐘雨量超過10mm地區，以林口區24.0mm最多，接著依序為泰山區23.0mm、八里區13.0mm。

消防局表示，接獲通報指稱林口區的吉祥路和信義路口積水約6公分、麗園一街和文化一路口有積水情形，但消防人員趕至現場時發現水已經退去，道路交通恢復順暢。