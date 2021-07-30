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傳承金手獎技藝 瑞芳高工打造砌磚101新地標
瑞芳高工創校以來，以土木與建築類科起家，今年暑假學校透過新北市創新教育加速器專案計畫，美化八田樓前的植栽環境，展出學生技藝競賽金手獎的傑出砌磚作品，以及打造磚砌的101新地標，並在昨(29)日發表，呈現亮麗有特色的技職學習環境。
瑞芳高工校長顏龍源表示，原先校園八田樓右側排水不良、木棧道破損、雜草叢生，感謝新北創新教育加速器計畫的挹注，讓校方透過美化，增進校園的環境特色，除了改善植栽的整體美感，八田樓前也展示土木與建築類科相當傑出的砌磚作品，包含技藝競賽的金手獎作品、校內砌磚營隊「貓熊」、「鹿」的造型設計，以及由黃文才老師設計的台北101摩天大樓模型，展現「東北一工、誰與爭鋒」的精神。
這次也相當感謝九典建築藝術文化基金會、瑞工退休教師廖逢春家屬，以及建築科師生們的共同參與，「砌磚」是土木與建築科學生不可或缺的技能，一定要繼續傳承下去，今年五月雖然遇上疫情不得不停辦校內的砌磚營隊，這次趁著暑假期間打造了全新的八田樓地標，期望讓接下來的新生或外賓，能更認識土木建築的特色，並提升校園美感的環境。
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