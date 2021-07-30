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地方企業金援 淡水北新里長發放疫情救助金

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水區北新里發給里內的中低以及低收入戶三千到六千元不等的金額，幫助渡難關。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區北新里發給里內的中低以及低收入戶三千到六千元不等的金額，幫助渡難關。 圖／紅樹林有線電視提供

國內疫情警戒，民眾減少戶外活動，許多店家生計更受到嚴重影響，部份的弱勢家庭收入減少，生活陷入苦境。因此，新北市淡水區北新里的在地企業及社會善心人士捐出十多萬元，藉由里長許春榮來發給里內的中低以及低收入戶三千到六千元不等的金額，幫助渡難關。

北新里長許春榮表示，由於過去里內有許多的善心人士及企業，在每年的過農曆年期間，都會捐出十多萬元不等的金額，來幫助里內有14戶的低收及中低收入戶，每一戶都可以收到三千到六千元不等的金額。但今年因為受到疫情影響，希望透這次的愛心捐助，來多發一次的救濟金，幫助這些有困難的里民們， 度過這個難關。

淡水區長巫宗仁表示，許多的民眾生活甚至生計受到嚴重的影響，導致整個家庭經濟出現問題，看到里長這麼用心的為里民來服務，媒合在地善心人士及企業捐出善款，發出最實用的現金救濟金，希望可以幫助這些受到疫情影響的里民，撐過這段困難時刻。

淡水 疫情

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