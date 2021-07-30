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萬華區將做血清檢測 釐清社區感染狀況

中央社 / 台北30日電

北市柯文哲今天表示，已與北醫、台大公衛學院合作，將在萬華區執行血清抗體研究，釐清台灣COVID-19死亡率高達5%以上的原因，是否為社區中有很多黑數。

柯文哲今天中午出席北市防疫團隊感恩儀式致詞時提及，接下來要進行萬華地區的血清學檢查，要拜託響應退離醫護徵召令的健康關懷天使們幫忙。

柯文哲今天在北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會上說明，這將會是一個重要的社區流行病學研究，可以回答台灣死亡率為何高達5%以上？是不是因為台灣有很多黑數？黑數的狀況有多嚴重？很多公衛學上的問題都可以利用這次機會釐清。

柯文哲說，要知道社區過去的感染狀況，就要抽血測抗體，彰化縣曾經做過一次，但當時台灣感染案例太少，所以不容易做出來；這次因為萬華區發生過疫情，所以比例應該比較高。

他表示，這個實驗以台北醫學大學為執行單位，結合台灣大學公共衛生學院與台北市政府，實驗計畫已在22日取得疾管署同意，現在在人體實驗委員會審查中。

彰化縣衛生局去年與台大公衛學院合作進行高風險者血清抗體研究，結果發現，包含居家檢疫者、接觸者在內的4841名有可能感染者中，僅4人產生中和抗體，陽性率為萬分之8.3，證明當時的台灣很安全。

此外，嘉義縣爆發職場群聚，縣長翁章梁指出，感染源應是1名曾住在台北市萬華區的員工；台北市副市長黃珊珊對此表示，還沒有接到通報，若有就會開始進行相關疫調。

對於文山區華興里里長陳峙穎指出，有里民欲登記第2劑疫苗接種意願時，系統卻顯示「已接種兩劑」；黃珊珊說，衛生局已查明此案，確認是施打疫苗的醫院將當天所有施打名單上傳全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）時都勾選錯誤，已請醫院修正，里民現在應可以順利預約。

北市 衛生局 柯文哲

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