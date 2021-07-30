拿疫苗做人情？ 新北：里長是協助數位落差最重要的人

新北傳出聯合醫院三重院區、板橋中英醫院出現免預約可打疫苗，接連在議會遭議員質疑。新北副市長劉和然指出，這些都是50歲符合資格，這些操作的人不要把他們打成特權、插隊，也不要再說做人情，鄰里長就是協助數位落差最重要的人。

新北今下午舉行防疫記者會，衛生局長陳潤秋說，長者有數位落差，民眾反應不知道怎樣打到疫苗，中央也規定民政系統可以協助，施打對象一定要符合中央規定，需要健保卡檢核，過程有未完善會要求改善。

陳潤秋表示，鄰里協助是台灣防疫成功重要因，要感謝里長協助，弱勢團體能夠打到疫苗可以增加群體免疫，長者打到疫苗可以減少重症，降低醫療負擔，不要斷章取義，抹煞里鄰長用心和努力。

劉和然指出，65歲以上除了有系統預約外，還有鄰里協助造冊屬於雙軌制，但50歲這階段只剩中央預約系統的單軌制，大家覺得50歲怎麼可能不會用資訊系統，中央、民代沒有到第一線看看，很多人真的不會用預約系統。

如果疫苗足怎麼會這麼麻煩，劉和然說，打疫苗必須先意願登記，收到簡訊通知才預約接種，最後接種疫苗，第四輪估算人數與疫苗數量搭不起來，不管是否與執政黨相同的縣市，都提出相同問題，代表這是全國性問題。

劉和然表示，如果今天疫苗足，只要健保卡到診所掛號就可以打到疫苗，中央要承認疫苗不夠；也呼籲一直在操作得人，這些打疫苗都是50歲以上符合資格，不要再打擊到第一線同仁。