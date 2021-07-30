北市文化場館設人數容留上限 街頭藝人只開放靜態表演

繼餐飲內用原則指引後，北市府今天宣布文化場館、街頭藝人防疫原則與開放種類。市長柯文哲表示，目前展覽場館都要訂定人數容留上限、表演場館第一排觀眾與舞台必須距離3公尺以上，北市文化局只開放靜態表演，動態表演因為會聚集人潮，暫不開放。

事實上，全國防疫警戒降至二級前，北市文化局25日就已經先在網站上公布相關防疫指引與開放範圍，降至二級後變開始落實。柯文哲說，表演場館部分，第一排觀眾與舞台應距離3公尺以上，表演人員須接種疫苗超過14日，或持快篩或PCR檢測陰性。

柯文哲表示，展覽場館要保持室內1.5公尺或2.25平方公尺/人，訂定場館容留上限，進場實聯制，鼓勵預約制、梅花座、保持社交距離，室外活動超過250人要報市府核准。