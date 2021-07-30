聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市文化場館設人數容留上限 街頭藝人只開放靜態表演
繼餐飲內用原則指引後，北市府今天宣布文化場館、街頭藝人防疫原則與開放種類。市長柯文哲表示，目前展覽場館都要訂定人數容留上限、表演場館第一排觀眾與舞台必須距離3公尺以上，北市文化局只開放靜態表演，動態表演因為會聚集人潮，暫不開放。
事實上，全國防疫警戒降至二級前，北市文化局25日就已經先在網站上公布相關防疫指引與開放範圍，降至二級後變開始落實。柯文哲說，表演場館部分，第一排觀眾與舞台應距離3公尺以上，表演人員須接種疫苗超過14日，或持快篩或PCR檢測陰性。
柯文哲表示，展覽場館要保持室內1.5公尺或2.25平方公尺/人，訂定場館容留上限，進場實聯制，鼓勵預約制、梅花座、保持社交距離，室外活動超過250人要報市府核准。
在街頭藝人部分，柯文哲提到，目前只開放靜態演出，也要戴口罩，動態表演因擔心人潮圍觀引起群聚，因此要先等一下，逐步開放，每天監控確診人數、不明感染源，且戰且走，希望在放鬆管制的過程中，不要有疫情反撲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言