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北市文化場館設人數容留上限 街頭藝人只開放靜態表演

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導

繼餐飲內用原則指引後，北市府今天宣布文化場館、街頭藝人防疫原則與開放種類。市長柯文哲表示，目前展覽場館都要訂定人數容留上限、表演場館第一排觀眾與舞台必須距離3公尺以上，北市文化局只開放靜態表演，動態表演因為會聚集人潮，暫不開放。

事實上，全國防疫警戒降至二級前，北市文化局25日就已經先在網站上公布相關防疫指引與開放範圍，降至二級後變開始落實。柯文哲說，表演場館部分，第一排觀眾與舞台應距離3公尺以上，表演人員須接種疫苗超過14日，或持快篩或PCR檢測陰性。

柯文哲表示，展覽場館要保持室內1.5公尺或2.25平方公尺/人，訂定場館容留上限，進場實聯制，鼓勵預約制、梅花座、保持社交距離，室外活動超過250人要報市府核准。

在街頭藝人部分，柯文哲提到，目前只開放靜態演出，也要戴口罩，動態表演因擔心人潮圍觀引起群聚，因此要先等一下，逐步開放，每天監控確診人數、不明感染源，且戰且走，希望在放鬆管制的過程中，不要有疫情反撲。

台北市長柯文哲今天公布街頭藝人、展覽和表演場館的防疫措施指引。圖／北市府提供
台北市長柯文哲今天公布街頭藝人、展覽和表演場館的防疫措施指引。圖／北市府提供
台北市長柯文哲今天公布街頭藝人、展覽和表演場館的防疫措施指引。圖／北市府提供
台北市長柯文哲今天公布街頭藝人、展覽和表演場館的防疫措施指引。圖／北市府提供
台北市長柯文哲今天公布街頭藝人、展覽和表演場館的防疫措施指引。圖／北市府提供
台北市長柯文哲今天公布街頭藝人、展覽和表演場館的防疫措施指引。圖／北市府提供

柯文哲 北市 文化局

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