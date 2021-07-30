北市國小暑期活動開放辦理 表演類街頭藝人暫緩

台北市長柯文哲今天宣布，國小課後照顧班、課外社團等暑期活動從8月9日起開放辦理，市轄的展覽場館與表演場館有條件開放民眾入場，表演類街頭藝人展演暫緩開放。

台北市政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，柯文哲表示，今天公布新增7例本土個案，其中6例是在居家隔離期間就確診，另外1例是被要求自主健康管理後，自主快篩陽性並確診，沒有不明感染源，都算在可控範圍內。

柯文哲表示，已有14萬2002人透過中央公費疫苗預約平台預約接種，將分為今天到8月3日、8月4日到6日兩批施打，第一批8萬6661人有足夠疫苗、沒問題，第二批5萬5341人的疫苗還要跟中央調度。

柯文哲接著公布國小生暑假學習活動辦理指引、市轄表演與展覽場館規範、街頭藝人展演管理措施。

柯文哲表示，課後照顧服務班、學藝班、學習扶助及課外社團，將從8月9日開放辦理，以靜態為主，每班最多20人，以半天為原則，減少脫下口罩吃飯群聚的機會。

他說，因為國小老師已全數接種疫苗，所以在開學之前先一步步試辦，以接種滿14天的老師為優先聘用，沒有滿14天就要7天內的快篩或PCR核酸檢測陰性證明。

展覽場館與表演場館部分，柯文哲指出，活動須採梅花座，無固定座位則須維持室內1.5公尺、室外1公尺社交距離，若辦理戶外活動且超過250人，須報市府核准。

柯文哲表示，視覺藝術類及工藝藝術類等靜態的街頭藝人展演原則上都開放，但表演藝術類的街頭藝人展演因會引起人群聚集，恐難以控制，所以暫緩開放。

柯文哲說，接下來將每天逐步放鬆管制，同時監控確診人數，看有沒有爆發群聚感染，且戰且走，希望在這種放鬆管制的過程中，不會造成疫情反撲。