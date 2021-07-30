北市8月9日後開放國小暑期活動 教師須接種疫苗滿14天

台北市政府今天宣布，8月9日後將開放國小生暑期活動，包括課後照顧服務班、學藝班、學習扶助與課外社團。市長柯文哲表示，舉辦暑期活動以校內學生為限，每班20人，半天為原則，避免用餐，學生、教師須全程佩戴口罩，師資以接種疫苗滿14天優先聘，或持3天到7天內的快篩或PCR陰性證明，方能任教。

柯文哲表示，國小舉辦暑期活動，以半天為原則，減少吃飯機會，「脫下口罩群聚還是盡量避免」，若有用餐必要，也必須加上隔板。

柯文哲說，開放範圍有課後照顧服務班、學藝班、學習扶助與課外社團，活動範圍以圓班空間及公共區域為主，要有固定座位、靜態活動為原則，只能讓校內學生參與，每班上限20人。

防疫措施部分，柯文哲指出，學生、老師須全程佩戴手照，落實消毒、實名制、量測體溫，並維持室內通風、梅花座、保持社交離。

柯文哲表示，國小老師目前都已經打過疫苗，但若要聘用暑期教師，以接種疫苗滿14天為優先聘任對象，或持3天到7天內的快篩或PCR和酸檢驗陰性證明，進出入校園、班級人員，需要分艙分流，設計動線，屆時才不會匡列隔離太多人。