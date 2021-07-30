聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市8月9日後開放國小暑期活動 教師須接種疫苗滿14天
台北市政府今天宣布，8月9日後將開放國小生暑期活動，包括課後照顧服務班、學藝班、學習扶助與課外社團。市長柯文哲表示，舉辦暑期活動以校內學生為限，每班20人，半天為原則，避免用餐，學生、教師須全程佩戴口罩，師資以接種疫苗滿14天優先聘，或持3天到7天內的快篩或PCR陰性證明，方能任教。
柯文哲表示，國小舉辦暑期活動，以半天為原則，減少吃飯機會，「脫下口罩群聚還是盡量避免」，若有用餐必要，也必須加上隔板。
柯文哲說，開放範圍有課後照顧服務班、學藝班、學習扶助與課外社團，活動範圍以圓班空間及公共區域為主，要有固定座位、靜態活動為原則，只能讓校內學生參與，每班上限20人。
防疫措施部分，柯文哲指出，學生、老師須全程佩戴手照，落實消毒、實名制、量測體溫，並維持室內通風、梅花座、保持社交離。
柯文哲表示，國小老師目前都已經打過疫苗，但若要聘用暑期教師，以接種疫苗滿14天為優先聘任對象，或持3天到7天內的快篩或PCR和酸檢驗陰性證明，進出入校園、班級人員，需要分艙分流，設計動線，屆時才不會匡列隔離太多人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言