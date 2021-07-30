新北91名新卸任校長線上交接 助貧童盼拋磚引玉

新北市高中職暨國中小學及幼兒園新卸任校（園）長今天交接，共計91人，13名新任校長並共同認養育幼院學童，盼拋磚引玉讓更多人協助貧困學童。新任校長更提醒自己莫忘初衷。

新北市政府教育局今天表示，新卸任校長交接典禮，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，採取預先錄影線上播出方式，異動名單共計91名。

新北市長侯友宜在影片中，祝福並感謝退休校長，也期許新任校長秉持教育傳承接棒的精神，認真面對每一天，讓學校充滿教育正能量與生命力。

莒光國小退休校長邱承宗獲得今年度師鐸獎，他表示，40年來走過解除戒嚴、開放教育、九年一貫、十二年國教及目前因應疫情的遠距教學，在教育變革中看見夥伴的熱忱，期望大家繼續奉獻教育。

崇林國中新任校長徐巧玲說，教育讓孩子充滿無限改變的可能，是值得投入一生的志業，也替長年洗腎的媽媽圓夢。

13名新任校長有感於疫情衝擊，造成部分學童家庭經濟陷入困境，特別發起認養育幼院學童，希望拋磚引玉讓更多人協助貧困學童，更提醒自己莫忘教育初衷。

新北市教育局指出，讓新任校長在正式就職前，撰寫學校發展重點及治校理念的承諾書，由丹鳳國小校長張以桓、忠孝國中校長陳秀標及錦和高中校長張純寧代表宣讀承諾。

新北市教育局長張明文表示，校長是領導教學邁向卓越的領航者，防疫期間發揮強大的應變能力，與教育局並肩面對挑戰，期許校長們善用科技工具投入教育。