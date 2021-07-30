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中英醫院長寫信給同仁 協助接種疫苗不該被撻伐、獵巫

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市議員何博文昨指出，板橋中英醫院也出現免造冊、未預約的人潮打疫苗。 圖／何博文團隊提供
新北市議員何博文昨指出，板橋中英醫院也出現免造冊、未預約的人潮打疫苗。 圖／何博文團隊提供

新北市議員何博文昨指出，板橋中英醫院也出現免造冊、未預約的人潮打疫苗。中英醫院長溫政諭今發給同仁一封信，溫政諭說，協助接種疫苗不該成為被撻伐、獵巫的對象，撕裂彼此情感，身處第一線，竭盡職責與本分，保護民眾健康。

何博文昨在議會拿出錄音黨並指出，新北宣布8月1日到4日不打疫苗，但現在卻疫苗大放送，讓過去網路預約的民眾剝奪感很嚴重，這根本是台北市好心肝翻版。

溫政諭表示，中英醫院遭遇突如其來的疫苗施打爭議，他知道大家深感錯愕與難過，被批評是「好心肝的翻版」，有部分護理同仁更是傷心地流下眼淚。

溫政諭指出，護理同仁每天穿著密不透風的防護裝備，在密密麻麻的造冊名單和電腦預約系統裡核對身分，不只眼睛很吃力，還不厭其煩地提供衛教資訊，還要安撫民眾不安的情緒，沒想到卻換來嚴厲指責，心中委屈只能往肚裡吞。

溫政諭說，面對這前所未有的疫苗施打工作，若有規定不清楚的地方，邊做邊學、邊學邊修正，外界的責難由他承擔，大家不必灰心，收拾起難過的情緒，醫院外還有許多民眾等待大家為接種疫苗，對抗難纏的病毒。

疫苗 好心肝

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