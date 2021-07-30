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南港通勤族注意 警方加強忠孝東路與市民大道超速取締
警加強超速取締，勿拿性命開玩笑！防疫期間民眾多改為居家辦公，在路上車流較少情況下，駕駛人易有車速過快情形。台北市南港分局交通組統計，5月19日至7月26日三級警戒期間，共取締3151件超速，比去年同期多了1553件，尤以忠孝東路、市民大道及環東大道等路段為多，將加強移動式測速照相執法。
南港分局指出，駕駛人易因道路筆直空曠而提高車速，惟車速越快煞車時間與距離也跟著拉長，若前方道路有狀況時易措手不及、失控，釀交通事故。
南港分局表示，車速過快多是交通事故肇因，將持續針對轄內忠孝東路、市民大道及環東大道等易超速及肇事路段加強移動式測速照相執法，防制交通事故發生。
根據道路交通管理處罰條例第40條，行車速度超過規定之最高時速，可處新臺幣1,200元以上2,400元以下罰鍰；另同條例第43條，超速60公里以上，處6000元至2萬4000元罰鍰，並當場禁止其駕駛及吊扣汽車牌照6個月；若因而肇事者，將吊銷其駕駛執照。
警方提醒，取締執法僅是手段，維護道路交通秩序及安全才是目的，切勿把道路當成賽道，保護自身安全也尊重其他用路人的權益。
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