新北議員籲小學生開學後快篩 侯友宜：可提供部分

多名新北市議員今天向新北市長侯友宜建議，盼將年輕爸媽等納入優先接種，及小學生開學後快篩等防疫措施。侯友宜說，篩劑昂貴，但可提供部分必要的預防性篩檢，請教育局研議。

新北市議會今天市政總質詢，議員江怡臻指出，目前12歲以下兒童、嬰幼兒尚無COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗可以施打，完全靠大人的防護力，但公費疫苗預約平台目前只開放到38歲以上施打，希望可以比照去年流感疫苗施打情形，讓年輕爸媽可以優先造冊施打。

江怡臻也提到，9月將開學，小學生沒有疫苗可打，是否規劃返校上課前需要快篩或是持陰性證明等措施？議員陳偉杰則詢問侯友宜是否支持青少年優先施打BNT疫苗，並在開學後，在校園內設置施打站。

侯友宜回應，國內快篩試劑一劑售價約新台幣300元，經費負擔大，但可採取其他防疫做法，但可以購買部分以進行必要的預防性篩檢，讓家長安心，請教育局研究如何執行、訂定篩檢標準。

侯友宜說，讓年輕家長優先施打疫苗這個意見非常好，會盡力向中央爭取和規劃；在安全考量、經過國際認證下，支持孩子先打疫苗，不過有一些負擔家計的年輕人還沒打第一劑，這部分也很重要。

他強調，包括年輕爸媽優先施打或在校園內為學生施打BNT疫苗等都是策略之一，要看中央教育部、衛福部協調全國統一作法，他會向中央反映。

另外，議員蔡明堂表示，很多義消跟救護志工到現在還沒有施打疫苗，但有災害都會進到第一線，因此向市長請命，盼能納入優先施打疫苗。侯友宜說，已獲中央同意，疫苗一來就會優先施打，按照規定來。